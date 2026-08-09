Claude Code oturumları artık birbiriyle konuşuyor

Tam Boyutta Gör Anthropic, Claude Code için yayınladığı 2.1.224 sürümüyle macOS ve Linux üzerinde çalışan ayrı kodlama oturumlarının birbirleriyle mesajlaşabilmesini sağladı. Yeni özellik, farklı Terminal pencerelerinde çalışan Claude Code oturumları arasında metin aktarımını mümkün hale getiriyor. Böylece geliştiricilerin bir oturumdaki bilgiyi diğerine manuel olarak kopyalaması gerekmiyor ve birden fazla bağımsız çalışma akışı arasında daha doğrudan iletişim kurulabiliyor.

İşte Claude Code ile macOS'ta oturumlar arası mesajlaşma özelliği:

Yeni sistemin temelinde iki araç bulunuyor. ListAgents, kullanıcının Mac'inde aktif olarak çalışan diğer Claude Code oturumlarını tespit ederken SendMessage seçilen oturuma metin göndermek için kullanılıyor. Mesajı alan oturumda, gönderici oturuma geri bağlantı sağlayan etiketli bir kart görüntüleniyor. Bu yapı, özellikle aynı proje üzerinde farklı görevleri yürüten ancak birbirinden bağımsız şekilde çalışan oturumların birbirlerinden haberdar olmasını kolaylaştırıyor.

Anthropic'in teknik belgelerinde bu iletişimin kapsamının özellikle sınırlandırıldığı görülüyor. Oturumlar arasında yalnızca metin aktarılıyor; konuşma geçmişi, dosyalar veya izin bilgileri diğer oturuma taşınmıyor. Örneğin bir oturum yaptığı değişikliğin başka bir çalışma akışındaki bileşeni etkilediğini fark ederse diğer oturuma uyarı gönderebilir veya beklenen bir yanıtı ilgili oturuma aktarabilir. Buna karşılık gelen mesajın tek başına bir izin talebini onaylamasına ya da hedef oturumun ayarlarını değiştirmesine izin verilmiyor.

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Bu yaklaşım, Claude Code'un mevcut alt aracı ve Agent Teams yapısından farklı bir kullanım alanına işaret ediyor. Alt araçlar ve Agent Teams, Claude tarafından oluşturulan veya yönetilen görev akışlarını desteklerken yeni mesajlaşma sistemi, kullanıcının aynı bilgisayarda ayrı ayrı başlattığı oturumları birbirine bağlıyor. Dolayısıyla özellik, tek bir yapay zeka çalışma akışını genişletmekten çok, bağımsız Claude Code süreçleri arasında kontrollü bir iletişim katmanı oluşturuyor.

Oturumlar arasındaki mesajların aynı Mac üzerinde yerel kalması, özelliğin veri akışı açısından önemli ayrıntılarından biri olarak öne çıkıyor. Anthropic'e göre bu mesajlar şirketin sunucularına gönderilmiyor ve doğrudan aynı cihazdaki aktif oturumlar arasında iletiliyor. Bu durum, birden fazla Terminal penceresinde çalışan geliştiricilerin oturumlar arası iletişimi internet üzerinden ayrı bir hizmete aktarmadan gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

Bununla birlikte özellik yalnızca aynı cihazdaki oturumları doğrudan destekliyor. Farklı makineler arasında iletişim kurulması ise Claude'un Remote Control özelliği üzerinden, Mac terminalini iOS veya Android'deki Claude uygulamalarına bağlayan yapı aracılığıyla mümkün hale geliyor. Bu nedenle yeni mesajlaşma sistemi, dağıtık bilgisayarlar arasında genel amaçlı bir iletişim mekanizmasından ziyade tek bir cihaz üzerindeki paralel Claude Code çalışmalarına odaklanıyor.

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Claude Code oturumları artık birbiriyle konuşuyor

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