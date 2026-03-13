Claude Code artık interaktif diyagram ve şemalar ile sohbet ediyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Yapay zekâ modellerinin geleneksel yöntemlerin işlerini elinden alması süreci devam ediyor. Claude Code modeli kısa süre önce duyurduğu Cobol yenileme aracının ardından bu kez de hareketli diyagram ve şablonları duyurdu.

Claude Code artık hareketli

Beta olarak kullanıma açılan bu özellikle kullanıcılar; yazılım mimarileri, iş akış şemaları ve proje kontrol listeleri gibi içerikleri yalnızca bir istek cümlesiyle anında görsel ve etkileşimli biçimde elde edebiliyor.

Sistemin dikkat çekici yanı, üretilen her görselin konuşma akışının içinde anlık olarak işlenmesi ve kullanıcının ekstra bir araç ya da uygulama açmasına gerek kalmaması. Bu durum, Claude'u yalnızca bir metin asistanı olmaktan çıkararak gerçek anlamda bir üretkenlik platformuna dönüştürüyor.

Diyagramlar statik bir görüntü olarak değil, tıklanabilir, sürüklenebilir ve veri girişine duyarlı HTML bileşenleri olarak sunuluyor. Kullanıcı bir kontrol listesinin şablonunun kutularını işaretleyebiliyor, bir termostat diyagramında kaydırıcıyla sıcaklık bölgesini ayarlayabiliyor ya da bir MVVM mimarisi şemasındaki katmanlara tıklayarak anlık açıklama talep edebiliyor.

Yeni özellik nedeniyle Flowchart ve diyagram aracı olarak milyonlarca kullanıcıya sahip Miro ve Lucidchart, kullanıcıların bu işi artık ayrı bir sekme açmadan halledebilmesiyle trafikten pay yitirebilir. Hızlı şablon üretimi konusunda güçlü olan Notion AI ve Canva da benzer bir baskıyla karşı karşıya. Piyasa aktörleri için işler giderek zorlaşıyor.

