Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Claude Code artık interaktif diyagram ve şemalar ile sohbet ediyor

    Bugüne kadar kullanıcıların farklı siteler ve platformlar kullanarak oluşturmaya çalıştığı interaktif diyagram veya şema gibi tasarımlar artık Claude Code içerisinde hazırlanabiliyor.

    Claude Code Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ modellerinin geleneksel yöntemlerin işlerini elinden alması süreci devam ediyor. Claude Code modeli kısa süre önce duyurduğu Cobol yenileme aracının ardından bu kez de hareketli diyagram ve şablonları duyurdu.

    Claude Code artık hareketli

    Beta olarak kullanıma açılan bu özellikle kullanıcılar; yazılım mimarileri, iş akış şemaları ve proje kontrol listeleri gibi içerikleri yalnızca bir istek cümlesiyle anında görsel ve etkileşimli biçimde elde edebiliyor.

    Sistemin dikkat çekici yanı, üretilen her görselin konuşma akışının içinde anlık olarak işlenmesi ve kullanıcının ekstra bir araç ya da uygulama açmasına gerek kalmaması. Bu durum, Claude'u yalnızca bir metin asistanı olmaktan çıkararak gerçek anlamda bir üretkenlik platformuna dönüştürüyor.

    Diyagramlar statik bir görüntü olarak değil, tıklanabilir, sürüklenebilir ve veri girişine duyarlı HTML bileşenleri olarak sunuluyor. Kullanıcı bir kontrol listesinin şablonunun kutularını işaretleyebiliyor, bir termostat diyagramında kaydırıcıyla sıcaklık bölgesini ayarlayabiliyor ya da bir MVVM mimarisi şemasındaki katmanlara tıklayarak anlık açıklama talep edebiliyor.

    Yeni özellik nedeniyle Flowchart ve diyagram aracı olarak milyonlarca kullanıcıya sahip Miro ve Lucidchart, kullanıcıların bu işi artık ayrı bir sekme açmadan halledebilmesiyle trafikten pay yitirebilir. Hızlı şablon üretimi konusunda güçlü olan Notion AI ve Canva da benzer bir baskıyla karşı karşıya. Piyasa aktörleri için işler giderek zorlaşıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    E
    erhanakansel 2 saat önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 3 saat önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yök şikayet dexos 2 nedir volant arızası izmir kulaklık tamiri cold power antifriz yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 15 pro
    Redmi Note 15 pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15
    MSI THIN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum