Claude Fable 5 ile tanıtışın: Anthropic’in en güçlüsü

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ yarışında rekabet giderek kızışırken neredeyse hemen her hafta bir yapay zekâ modelinin yeni güncellemesini görür olduk. Bu hafta Anthropic en güçlüsü olarak tanımladığı Claude Fable 5 dil modelini duyurdu.

Claude Fable 5 geliyor

Firmanın Opus katmanının da üzerine konumlandırdığı Mythos yapay zekâ modeli ilk olarak Nisan ayında Claude Mythos Preview olarak test sürecine başlamış ve sadece ABD hükümetiyle yürütülen Project Glasswing kapsamında seçili savunma ortaklarına açılmıştı.

Claude Fable 5 ise Mythos sınıfına ait ancak ama güvenlik filtreleriyle herkesin kullanımına açılan bir model olmuş. Şirket, Fable 5'in yazılım mühendisliği, yoğun bilgi işlem faaliyetleri, görsel anlama ve bilimsel araştırma gibi alanlarda neredeyse tüm test kriterlerinde sektörün en iyisi konumunda olduğunu iddia ediyor.

Bright Data skandalı 3 gün önce eklendi

Anthropic, bu denli güçlü bir modeli kamuoyuna sunarken güvenlik konusunda da yeni bir yaklaşım benimsedi. Siber güvenlik, biyoloji, kimya ve distilasyon gibi yüksek riskli alanlarda model, yanıt vermek yerine devreye giriyor ve ilgili sorular Claude Opus 4.8'e yönlendiriliyor. Şirkete göre bu filtreler ortalama olarak oturumların yüzde beşinden azında devreye giriyor; böylece zararsız sorulara yanlışlıkla müdahale etme riski minimuma indiriliyor.

Fable 5'in pratikte ne anlama geldiğini gösteren dikkat çekici örnekler de paylaşıldı. Stripe, erken test sürecinde Fable 5'in aylarca sürecek mühendislik çalışmalarını günler içinde tamamladığını bildirdi; 50 milyon satırlık bir Ruby kod tabanında, tüm bir ekibin iki ayda bitirebileceği bir geçiş işlemini model tek bir günde gerçekleştirdi.

Wharton akademisyeni ve yapay zekâ araştırmacısı Ethan Mollick ise yaptığı testlerde Fable 5'in bugüne kadar kullandığı tüm kamuya açık modelleri belirgin bir farkla geride bıraktığını kamuoyuyla paylaştı. Claude Fable 5 dil modeli Claude Pro üyelerine 22 Haziran tarihine kadar deneme amaçlı sunulmuş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Claude Fable 5 tanıtıldı: İşte özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: