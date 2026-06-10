Claude Fable 5 ile tanıtışın: Anthropic’in en güçlüsü

Claude Fable 5 geliyor
Firmanın Opus katmanının da üzerine konumlandırdığı Mythos yapay zekâ modeli ilk olarak Nisan ayında Claude Mythos Preview olarak test sürecine başlamış ve sadece ABD hükümetiyle yürütülen Project Glasswing kapsamında seçili savunma ortaklarına açılmıştı.
Claude Fable 5 ise Mythos sınıfına ait ancak ama güvenlik filtreleriyle herkesin kullanımına açılan bir model olmuş. Şirket, Fable 5'in yazılım mühendisliği, yoğun bilgi işlem faaliyetleri, görsel anlama ve bilimsel araştırma gibi alanlarda neredeyse tüm test kriterlerinde sektörün en iyisi konumunda olduğunu iddia ediyor.
Anthropic, bu denli güçlü bir modeli kamuoyuna sunarken güvenlik konusunda da yeni bir yaklaşım benimsedi. Siber güvenlik, biyoloji, kimya ve distilasyon gibi yüksek riskli alanlarda model, yanıt vermek yerine devreye giriyor ve ilgili sorular Claude Opus 4.8'e yönlendiriliyor. Şirkete göre bu filtreler ortalama olarak oturumların yüzde beşinden azında devreye giriyor; böylece zararsız sorulara yanlışlıkla müdahale etme riski minimuma indiriliyor.
Fable 5'in pratikte ne anlama geldiğini gösteren dikkat çekici örnekler de paylaşıldı. Stripe, erken test sürecinde Fable 5'in aylarca sürecek mühendislik çalışmalarını günler içinde tamamladığını bildirdi; 50 milyon satırlık bir Ruby kod tabanında, tüm bir ekibin iki ayda bitirebileceği bir geçiş işlemini model tek bir günde gerçekleştirdi.
Wharton akademisyeni ve yapay zekâ araştırmacısı Ethan Mollick ise yaptığı testlerde Fable 5'in bugüne kadar kullandığı tüm kamuya açık modelleri belirgin bir farkla geride bıraktığını kamuoyuyla paylaştı. Claude Fable 5 dil modeli Claude Pro üyelerine 22 Haziran tarihine kadar deneme amaçlı sunulmuş durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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