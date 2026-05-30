    Claude kullanımına limit koymayan şirkete 500 milyon dolarlık fatura şoku

    Kontrolsüz yapay zeka kullanımı şirketlere milyonlarca dolarlık faturalar çıkarabiliyor. Son olarak Claude kullanımına harcama limiti koymayan bir şirket yarım milyar dolarlık maliyetle karşılaştı.

    Yapay zeka teknolojilerinin kontrolsüz kullanımı şirketler için devasa maliyetlere dönüşebiliyor. Axios'un bir yapay zeka danışmanına dayandırdığı habere göre ismi açıklanmayan dev bir şirket, çalışanlarının Claude yapay zeka kullanımına herhangi bir sınır getirmemesi sonucu sadece bir ay içinde 500 milyon dolarlık bir fatura ile karşılaştı.

    Söz konusu şirketin ismi gizli tutulsa da harcamanın boyutu dünyanın en büyük şirketlerinden biri olduğuna işaret ediyor. Sorunun temelinde ise basit bir yönetim hatası var. Claude kullanımına dair herhangi bir bütçe ya da kullanım limitinin belirlenmemiş olması. Ancak çalışanların kullanım alışkanlıklarının da bu astronomik rakamda büyük rol oynadığını unutmamak gerek.

    Çalışan alışkanlıkları da faturayı şişiriyor

    Haberin detaylarına göre bazı çalışanlar, pahalı token harcamalarına neden olan yapay zeka araçlarını hava durumunu kontrol etmek gibi rutin ve basit işler için kullanıyor. Yani bu teknolojiyi şirkete değer katacak işler yerine, genelde sadece sevmedikleri angaryaları otomatize etmek için kullandıkları belirtiliyor.

    Yapay zeka harcamalarının kontrolden çıkması ilk kez karşılaşılan bir durum değil. Daha önce bir Google Cloud müşterisi, yaşadığı güvenlik ihlalinin ardından 7 dolarlık bütçesine rağmen 18 bin dolarlık faturayla karşılaşmıştı. Benzer şekilde OpenClaw'un geliştiricisi de yalnızca bir ay içinde OpenAI API kullanımı için 1.3 milyon dolar harcadı.

