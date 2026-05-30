Claude kullanımına limit koymayan şirkete 500 milyon dolarlık fatura şoku

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör

Yapay zeka teknolojilerinin kontrolsüz kullanımı şirketler için devasa maliyetlere dönüşebiliyor. Axios'un bir yapay zeka danışmanına dayandırdığı habere göre ismi açıklanmayan dev bir şirket, çalışanlarının Claude yapay zeka kullanımına herhangi bir sınır getirmemesi sonucu sadece bir ay içinde 500 milyon dolarlık bir fatura ile karşılaştı.

James Bond oyunu 007 First Light ilk gününde 1.5 milyon sattı 1 gün önce eklendi

Söz konusu şirketin ismi gizli tutulsa da harcamanın boyutu dünyanın en büyük şirketlerinden biri olduğuna işaret ediyor. Sorunun temelinde ise basit bir yönetim hatası var. Claude kullanımına dair herhangi bir bütçe ya da kullanım limitinin belirlenmemiş olması. Ancak çalışanların kullanım alışkanlıklarının da bu astronomik rakamda büyük rol oynadığını unutmamak gerek.

Çalışan alışkanlıkları da faturayı şişiriyor

Haberin detaylarına göre bazı çalışanlar, pahalı token harcamalarına neden olan yapay zeka araçlarını hava durumunu kontrol etmek gibi rutin ve basit işler için kullanıyor. Yani bu teknolojiyi şirkete değer katacak işler yerine, genelde sadece sevmedikleri angaryaları otomatize etmek için kullandıkları belirtiliyor.

Yapay zeka harcamalarının kontrolden çıkması ilk kez karşılaşılan bir durum değil. Daha önce bir Google Cloud müşterisi, yaşadığı güvenlik ihlalinin ardından 7 dolarlık bütçesine rağmen 18 bin dolarlık faturayla karşılaşmıştı. Benzer şekilde OpenClaw'un geliştiricisi de yalnızca bir ay içinde OpenAI API kullanımı için 1.3 milyon dolar harcadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Claude kullanımına limit koymayan şirkete 500 milyon $ fatura!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: