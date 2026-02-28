Claude, Pentagon'un tepkisinin ardından App Store'da 2. sıraya yükseldi

Tam Boyutta Gör Anthropic'in Claude uygulaması, Apple'ın en iyi ücretsiz uygulamalar listesinde 2. sıraya yükseldi. Bu, şirketin Pentagon sözleşmelerini reddetmesinin hemen ardından gelen çarpıcı bir başarı. Sıralama, Claude'u sosyal medya devlerinin, eğlence uygulamalarının ve OpenAI’ın ChatGPT'si hariç diğer tüm yapay zeka asistanlarının önüne yerleştirdi.

Claude neden popüler oldu?

Anthropic'in etik gerekçelerle askeri hedefe uygun savunma bakanlığı sözleşmelerini reddetmesinin üzerinden sadece birkaç hafta geçtikten sonra, kullanıcı benimsemesi dramatik bir şekilde hızlandı. Bazı analistler Pentagon'un tutumunun şirketin ana akım çekiciliğine zarar verebileceğini tahmin ederken, App Store sıralamaları tamamen farklı bir durumu yansıtıyor.

Claude'un listelerde istikrarlı yükselişi, rekabetçi dönüm noktasından daha fazlasını temsil ediyor. Kullanıcıların yapay zeka araçlarını keşfetme ve benimseme biçiminde temel bir değişime işaret ediyor. Apple'ın App Store sıralamalarına göre, Claude son haftalarda sürekli olarak ivme kazanıyor; bu da geçici bir artıştan ziyade sürdürülebilir bir ilgiyi gösteriyor.

Tüketici yapay zekâsı alanında OpenAI’ın mobil uygulamasını sunmasından bu yana ChatGPT hakimiyet kurmuştu; bu da Claude'un yükselişini daha da dikkat çekici kılıyor. Sektör gözlemcileri, herhangi bir platformda ilk üç ücretsiz uygulama arasına girmek için, genelde milyonlarca indirmeyle birlikte büyük bir kullanıcı benimsemesi gerektiğini belirtiyor.

Anthropic’in askeri uygulamalara yönelik etik duruşu, yapay zekâ teknolojilerinin nasıl kullanıldığı konusunda giderek daha fazla endişe duyan kullanıcı kesimiyle yankı bulmuş gibi görünüyor. Başlangıçta olası bir iş yükümlülüğü olarak görülen Pentagon reddi, bunun yerine Claude'u devlet sözleşmeleri almak isteyen rakiplerinden ayıran beklenmedik bir pazarlama katalizörü görevi görmüş olabilir.

Bundan sonra ne olacağı, Claude'un bu ivmeyi sürdürüp sürdüremeyeceğini ya da ChatGPT'nin ilk hamle avantajının aşılmaz olup olmayacağını belirleyecek. Uygulama listelerinde 1. ve 2. sıra arasındaki fark önemli olabilir ancak Claude en üst düzeyde rekabet edebileceğini kanıtladı. Gerçek test, indirmeleri günlük aktif kullanıcılara dönüştürmek ve onları zaman içinde elde tutmakta yatıyor.

