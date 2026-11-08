Claude artık finans yardımcınız oluyor

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Anthropic, yapay zekâ destekli yeni kişisel finans yardımcısı Claude Personal Finance hizmetini duyurdu. Ücretli Claude abonelerine sunulan bu yeni asistan, Plaid altyapısı sayesinde hesaplarınızı güvenle analiz ediyor. Sistem; harcama tabloları, bütçe değerlendirmeleri ve beklenmedik ödeme uyarıları gibi birçok faydalı finansal tavsiye sunuyor. Yalnızca okuma yetkisine sahip olan yardımcının reklam içermediği ve verileri eğitmediği açıklandı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda OpenAI firmasının ChatGPT Finances adındaki akıllı finans yardımcısını duyurmasının ardından Anthropic de kendi asistanını duyurdu. Personal Finance sadece bilgi toplamak amaçlı çalışıyor.

Claude Personal Finance geliyor

Claude Personal Finance adıyla sohbet araçları içerisinde yerini alan finans asistanı Claude Pro, Claude Max ve Claude Ultra abonelerine sunuluyor. Yani ücretsiz bir kullanım mevcut değil. Anthropic yeni hizmeti için Plaid platformu ile ortaklık yapmış. Plaid hali hazırda ABD çapında 12 binden fazla kurum ve kuruluş ile bağlantılı bir platform.

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Aboneler finans hesaplarını Claude Personal Finance’a bağladıktan sonra çeşitli tavsiyeler, beklenmedik komisyonlar veya çift ödemeler hakkında bilgilendirme, haftalık harcama tabloları, harcama takvimleri ve bütçe analizleri gibi değerlendirmeleri alabiliyor.

Finans asistanı read-only tarzında hazırlanmış yani herhangi bir şekilde finans hesaplarına müdahale edemiyor. Ayrıca bu hizmet içerisinde reklam gösterimi yok ve sohbetler hiçbir şekilde yapay zekâ eğitimi için de kullanılamıyor.

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