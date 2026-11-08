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    Claude artık finans yardımcınız oluyor

    Claude Personal Finance adındaki yeni yapay zekâ finans yardımcınız, varlık hesaplarınızı analiz ederek tavsiyeler veriyor ödemeler konusunda uyarılar yapıyor.   

    Claude Personal Finance Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda OpenAI firmasının ChatGPT Finances adındaki akıllı finans yardımcısını duyurmasının ardından Anthropic de kendi asistanını duyurdu. Personal Finance sadece bilgi toplamak amaçlı çalışıyor.

    Claude Personal Finance geliyor

    Claude Personal Finance adıyla sohbet araçları içerisinde yerini alan finans asistanı Claude Pro, Claude Max ve Claude Ultra abonelerine sunuluyor. Yani ücretsiz bir kullanım mevcut değil. Anthropic yeni hizmeti için Plaid platformu ile ortaklık yapmış. Plaid hali hazırda ABD çapında 12 binden fazla kurum ve kuruluş ile bağlantılı bir platform.

    Aboneler finans hesaplarını Claude Personal Finance’a bağladıktan sonra çeşitli tavsiyeler, beklenmedik komisyonlar veya çift ödemeler hakkında bilgilendirme, haftalık harcama tabloları, harcama takvimleri ve bütçe analizleri gibi değerlendirmeleri alabiliyor.

    Finans asistanı read-only tarzında hazırlanmış yani herhangi bir şekilde finans hesaplarına müdahale edemiyor. Ayrıca bu hizmet içerisinde reklam gösterimi yok ve sohbetler hiçbir şekilde yapay zekâ eğitimi için de kullanılamıyor.

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