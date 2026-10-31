Anthropic, Claude'un mevcut oyunları yeniden oluşturmasını yasakladı

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Tam Boyutta Gör Anthropic, yapay zekâ modeli Claude'un mevcut video oyunlarının kopyalarını oluşturmasını yasakladı. İsimleri değiştirilse bile mevcut oyunların yeniden oluşturulmasına izin vermeyen yeni kural, Claude Code'un kodlarında ortaya çıktı.

Yeni talimatlara göre Claude; özgün oyunlar geliştirmeye, belirli bir türde projeler oluşturmaya ve kullanıcıların kendi fikirlerini hayata geçirmesine yardımcı olabilecek. Ancak hâlihazırda bulunan bir oyunun yeniden oluşturulması mümkün olmayacak.

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Söz konusu kısıtlama, Claude Code'un 2.1.314 sürümünde tespit edildi. Kuralın yalnızca Opus 5.5 modeli için ayrı olarak etkinleştirilebildiği veya uygulamadaki tüm modellere uygulanabildiği belirtiliyor. Kısıtlamanın kapsamı ise henüz netlik kazanmış değil.

Pokemon Diamond testi dikkat çekti

Yapılan testlerde Claude, Pokemon Diamond oyununu yeniden oluşturma talebini yeni kurallara atıfta bulunarak reddetti. Ancak aynı oyunun kaynak kodunun incelenmesi ve dönüştürülmesi konusunda farklı bir yaklaşım sergiledi.

Yapay zekâ; oyunun çözümlenmiş kodunu okunabilir C diline dönüştürmeye, kullanıcının dosyalarından oyunu derlemeye ve geliştirme araçları oluşturmaya yardımcı olmayı kabul etti.

Claude ayrıca Pokemon Diamond'ın Windows üzerinde çalışacak şekilde yeniden derlenmesine de yardımcı olmayı kabul etti. Bu yöntem, oyunun sıfırdan kopyasını oluşturmak yerine kaynak kodunu dönüştürerek farklı bir platformda çalışmasını sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Bu ayrım, oyunları farklı platformlara taşımak isteyen geliştiriciler açısından önem taşıyor. Örneğin yapay zekâ, The Legend of Zelda: The Wind Waker HD'nin PC'ye taşınması ve Nintendo Switch oyunlarının Mac üzerinde çalıştırılması gibi projelerde yardımcı olabiliyordu.

Yeni talimatlar bu tür çalışmaları doğrudan yasaklamıyor. Ancak Claude'un bu işlemleri mevcut bir oyunu yeniden oluşturma girişimi olarak değerlendirmesi mümkün. Anthropic, yasağın ne kadar geniş kapsamlı uygulanacağı veya ilerleyen dönemde tüm modellere genişletilip genişletilmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

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Claude'un mevcut oyunları yeniden oluşturmasını yasaklandı

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