Anthropic, Claude'un mevcut oyunları yeniden oluşturmasını yasakladı

Yeni talimatlara göre Claude; özgün oyunlar geliştirmeye, belirli bir türde projeler oluşturmaya ve kullanıcıların kendi fikirlerini hayata geçirmesine yardımcı olabilecek. Ancak hâlihazırda bulunan bir oyunun yeniden oluşturulması mümkün olmayacak.
Söz konusu kısıtlama, Claude Code'un 2.1.314 sürümünde tespit edildi. Kuralın yalnızca Opus 5.5 modeli için ayrı olarak etkinleştirilebildiği veya uygulamadaki tüm modellere uygulanabildiği belirtiliyor. Kısıtlamanın kapsamı ise henüz netlik kazanmış değil.
Pokemon Diamond testi dikkat çekti
Yapılan testlerde Claude, Pokemon Diamond oyununu yeniden oluşturma talebini yeni kurallara atıfta bulunarak reddetti. Ancak aynı oyunun kaynak kodunun incelenmesi ve dönüştürülmesi konusunda farklı bir yaklaşım sergiledi.
Yapay zekâ; oyunun çözümlenmiş kodunu okunabilir C diline dönüştürmeye, kullanıcının dosyalarından oyunu derlemeye ve geliştirme araçları oluşturmaya yardımcı olmayı kabul etti.
Claude ayrıca Pokemon Diamond'ın Windows üzerinde çalışacak şekilde yeniden derlenmesine de yardımcı olmayı kabul etti. Bu yöntem, oyunun sıfırdan kopyasını oluşturmak yerine kaynak kodunu dönüştürerek farklı bir platformda çalışmasını sağlıyor.
Yeni talimatlar bu tür çalışmaları doğrudan yasaklamıyor. Ancak Claude'un bu işlemleri mevcut bir oyunu yeniden oluşturma girişimi olarak değerlendirmesi mümkün. Anthropic, yasağın ne kadar geniş kapsamlı uygulanacağı veya ilerleyen dönemde tüm modellere genişletilip genişletilmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: