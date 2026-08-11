Claude metinlerine gizli filigran geliyor: Kopyalansa bile iz bırakacak!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Anthropic, yeni Claude modelleri tarafından üretilen metinlere görünmez filigranlar eklemeye hazırlanıyor. Şirketin geliştirdiği sistem, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklere insan gözüyle fark edilmesi mümkün olmayan bir işaret yerleştirerek metnin Claude üzerinden işlendiğinin tespit edilmesine yardımcı olacak.

Yeni sistem, Anthropic’in Avrupa Birliği’nin Yapay Zeka Yasası kapsamında hazırlanan Madde 50(2) Yapay Zeka Tarafından Üretilen İçeriğin Şeffaflığı Uygulama Kurallarını imzalamasının ardından duyuruldu. Şirketin gizlilik ve hukuk destek sayfasında yaptığı açıklamaya göre, 2 Ağustos 2026’dan itibaren piyasaya sürülen yeni Claude modelleri, makine tarafından okunabilen içerik işaretlemelerini kullanıma sunulduğu ilk günden itibaren destekleyecek.

Filigran metnin içine doğrudan yerleştirilecek

Anthropic’in sistemi, filigranı doğrudan oluşturulan metne yerleştirecek. İşaretin kullanıcı tarafından fark edilemeyeceği ve metnin anlamını, kalitesini ya da okunabilirliğini değiştirmeyeceği belirtiliyor.

Filigranın model seviyesinde uygulanması sayesinde özellik yalnızca Claude sohbet uygulamasıyla sınırlı kalmayacak. Desteklenen modeller üzerinden Claude API, Claude Code, Claude Cowork ve Claude Tag gibi hizmetlerde de kullanılabilecek. Ayrıca Claude modellerine AWS, Google Cloud veya Microsoft Foundry üzerinden erişilmesi durumunda da desteklenen modeller filigranı metinlere ekleyebilecek.

Kopyala-yapıştır sonrasında da taşınabilecek

Sistemin dikkat çeken özelliklerinden biri, filigranın metin kopyalanıp başka bir platforma yapıştırıldığında da korunabilmesi. Anthropic, işaretin bazı düzenlemelerden sonra da tespit edilebileceğini belirtiyor.

Bununla birlikte şirket, sistemi kesin bir “AI tespit aracı” olarak konumlandırmıyor. Tespit edilen bir işaret, metnin Claude tarafından işlendiğine işaret edebilecek ancak metnin tamamının Claude tarafından yazıldığını kesin olarak kanıtlamayacak.

Örneğin bir kullanıcı kendi yazdığı metni Claude ile düzeltebilir, çevirebilir, özetleyebilir veya yeniden biçimlendirebilir. Böyle bir durumda metin Claude tarafından işlenmiş olsa da içeriğin asıl yazarı insan olabilir.

Benzer şekilde filigranın bulunmaması da bir metnin yapay zeka tarafından oluşturulmadığı anlamına gelmiyor. Yoğun düzenlemeler, yeniden ifade etme, çeviri, çok kısa metinler veya Claude çıktısının başka metinlerle birleştirilmesi filigranın tespit edilememesine yol açabilir.

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Dosyalara da C2PA imzası geliyor

Anthropic yalnızca metinler için değil, desteklenen görsel dosyalar için de içerik kökeni takibi üzerinde çalışıyor. Şirket; PNG, JPG ve SVG gibi dosya türlerine imzalı kaynak bilgileri ekleyecek. Bu sistem, yapay zeka tarafından oluşturulan veya Claude üzerinden işlenen içeriklerin geçmişini belirtmek için Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) standardını kullanacak.

Anthropic, kullanıcıların veya üçüncü tarafların bu görünmez işaretleri nasıl tespit edebileceğine ilişkin teknik ayrıntıları ise henüz paylaşmadı. Şirket, tespit mekanizmaları ve teknik kılavuzları ilerleyen dönemde yayımlayacağını açıkladı.

Eski Claude modelleri de güncellenecek

2 Ağustos 2026'dan önce piyasaya çıkan Claude modelleri başlangıçta bu işaretleme sistemini desteklemeyecek. Ancak Anthropic, Avrupa Birliği’nin Yapay Zeka Yasası kapsamında tanınan geçiş süresi içinde mevcut modellerine de özelliği eklemeyi planlıyor.

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Claude’un yazdığı metinler artık gizli bir işaret taşıyacak

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