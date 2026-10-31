Clayface'in aldığı övgüler gişeye yansımadı: DC bir hayal kırıklığı daha yaşayabilir

Tam Boyutta Gör Batman hikâyelerinde kötü adam olarak karşımıza çıkan Clayface'in orijin hikâyesini anlatan film, 23 Ekim'de sinemaseverlerle buluştu. Aynı Joker filminde olduğu gibi çok daha yetişkin işi, çok daha karanlık bir hikâye anlatan film, genel olarak beğeniyle karşılandı. Eleştirmenlerden geçer not alan Clayface, izleyicilerden de övgü almayı başardı. Ancak bu övgüler filmin gişesine yansımadı.

Clayface, gişedeki ilk haftasında 43 milyon dolar hasılata ulaşmıştı. 40 milyon dolar gibi görece mütevazı bir bütçeyle çekildiği için bu rakam çok da kötü bulunmadı. Öte yandan DC, övgülerin kulaktan kulağa yayılması sayesinde ikinci haftada daha iyi bir tablonun ortaya çıkacağını umuyordu. Ancak öyle olmadı. Film ikinci haftasında yüzde 58'lik bir düşüş yaşayarak ABD'de sadece 10.2 milyon dolar hasılat yapabildi. ABD dışında da tablo çok farklı değildi. Film beğenilmiş olsa da bu övgüler izleyicileri salonlara çekmeye yetmedi.

Clayface Gişede 100 Milyon Dolara Bile Ulaşamayabilir

Clayface'in dünya genelindeki toplam hasılatı bugün itibarıyla 68 milyon dolar civarında. Ne var ki ikinci haftada yaşanan bu kayda değer düşüş, bu rakamın çok da yukarı çıkmayacağına işaret ediyor. Nitekim analistler de 70-80 milyon dolar bandında bir toplam hasılat bekliyor. Bu da DC'nin gişede bir kez daha hüsrana uğrayacağı anlamına geliyor.

Kasım ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 4 gün önce eklendi

Clayface, çizgi romanlarda görünüşünü istediği gibi değiştirebilen eski bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Film ise bu konuyu daha karanlık bir tonda ele alıyor. Film, kariyerini kurtarmak için katıldığı tuhaf deney ters gittikten sonra beklemediği bir dönüşüm geçiren genç bir oyuncuya odaklanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: