Cloudflare, yapay zekâ botlarına karşı yeni silahını tanıttı: Precursor

Tam Boyutta Gör İnternet üzerindeki bot trafiği son yıllarda hızla artarken, bu botlar da giderek daha gelişmiş hâle geliyor. Özellikle yapay zekâ destekli AI ajanları, artık gerçek bir web tarayıcısı kullanabiliyor, JavaScript çalıştırabiliyor, hatta CAPTCHA doğrulamalarını bile geçebiliyor. Bu da internet sitelerinin insan kullanıcılarla otomatik sistemleri birbirinden ayırmasını her geçen gün daha zor hâle getiriyor.

Artan bot trafiğinin internet yayıncılarına zarar vermesini engellemek için çeşitli yöntemler üzerinde çalışan Cloudflare, bu soruna farklı açıdan yaklaşan yeni bir güvenlik sistemi duyurdu. Şirket tarafından bu hafta tanıtılan Precursor, kullanıcıların internet sitesi boyunca sergilediği davranışları analiz ederek gerçek insanları botlardan ayırıyor.

Precursor, Kullanıcının Tüm Oturumunu Analiz Ediyor

Cloudflare'ın bugüne kadar sunduğu bot koruma sistemleri daha çok giriş ekranı, kayıt sayfası ya da ödeme adımı gibi kritik noktalarda devreye giriyordu. Precursor ise bu yaklaşımı tüm internet sitesine yayıyor. Yeni sistem, kullanıcı siteyi ziyaret ettiği andan ayrıldığı ana kadar davranışlarını sürekli analiz ediyor. Böylece sadece tek bir doğrulama anına değil, tüm kullanıcı yolculuğuna bakarak karar verebiliyor. Çünkü Cloudflare'a göre günümüzün gelişmiş botları birkaç saniyelik etkileşimlerde insan gibi davranmayı başarabiliyor. Asıl zor olan ise bunu tüm oturum boyunca tutarlı şekilde sürdürebilmek.





Bu amaçla Precursor, internet sitesine dinamik olarak eklenen hafif bir JavaScript kodu üzerinden fare hareketleri, klavye kullanımı, pencerenin odakta olup olmadığı, sayfanın görünürlük durumu gibi çeşitli etkileşim sinyallerini topluyor. Bu veriler gerçek zamanlı olarak Cloudflare'ın bot tespit sistemine aktarılıyor ve diğer güvenlik sinyalleriyle birlikte değerlendiriliyor.

İnsan Davranışını Taklit Etmek Sanıldığı Kadar Kolay Değil

Cloudflare'a göre bot geliştiricileri bugün fare hareketlerine rastgele gecikmeler veya matematiksel sapmalar ekleyerek bunları insan davranışına benzetmeye çalışıyor. Ancak gerçek insan davranışı yalnızca rastgelelikten oluşmuyor. Örneğin bir insan fareyi hareket ettirirken bileğin doğal dönme hareketi nedeniyle düz çizgiler yerine hafif kavisler oluşuyor. Kullanıcı ekrandaki bir düğmeyi gördükten sonra tıklamadan önce beynin karar verme sürecinden kaynaklanan kısa bir gecikme yaşanıyor. Bunun yanında eldeki doğal titreme ve sürekli yapılan küçük düzeltmeler de fare hareketlerine yansıyor.

Botlar ise çoğu zaman matematiksel olarak kusursuz çizgiler izliyor, aynı hızda hareket ediyor ya da her seferinde birbirine çok benzeyen hareket kalıpları sergiliyor. Cloudflare, tek başına bakıldığında bu hareketlerin ikna edici görünebildiğini ancak uzun bir oturum boyunca incelendiğinde bu davranış kalıplarının insanlardan belirgin şekilde ayrıştığını söylüyor. Precursor da tam olarak bu uzun vadeli davranış örüntülerini analiz ederek karar veriyor.

Davranışlar Kaydediliyor Ama Yazılanlar Kaydedilmiyor

Cloudflare, sistemin tasarlanırken kullanıcı gizliliğinin ön planda tutulduğunu vurguluyor. Şirketin açıklamasına göre Precursor, klavyede hangi tuşlara basıldığını ya da kullanıcıların yazdığı metinleri kaydetmiyor. Bunun yerine yalnızca yazma ritmi, zamanlama ve etkileşim düzeni gibi davranışsal sinyaller değerlendiriliyor.

Benzer şekilde toplanan veriler kullanıcı hesabıyla ilişkilendirilmiyor ya da müşteri panellerinde tek tek görüntülenmiyor. Sistem yalnızca oturum boyunca oluşan davranış örüntülerini analiz ederek ilgili oturumun bot olma ihtimalini hesaplıyor. En azından Cloudflare'in iddiası bu yönde.

Yapay zekâ dünyasında bu hafta (13 Temmuz 2026) 2 gün önce eklendi

Precursor Bu Yıl Bitmeden Genel Kullanıma Açılacak

Cloudflare'ın paylaştığı verilere göre bugün internette gerçekleşen istemlerin yaklaşık yüzde 57'si artık otomatik sistemlerden geliyor. Üstelik bunların önemli bir kısmını da yapay zekâ destekli ajanlar oluşturuyor. Bu durum, yalnızca internet sitelerini gereksiz trafik altında bırakmakla kalmıyor; hesap ele geçirme girişimleri, sahte üyelikler, bilet stoklayan botlar ve otomatik dolandırıcılık faaliyetleri gibi pek çok güvenlik riskini de beraberinde getiriyor.

Cloudflare'a göre bot tespit sistemlerinin yalnızca CAPTCHA veya tek seferlik doğrulamalara dayanması artık yeterli değil. Bu nedenle şirket, güvenlik sistemlerinin kullanıcı davranışını tüm oturum boyunca takip eden sürekli analiz modeline geçmesi gerektiğine inanıyor. İlk etapta Enterprise Bot Management kullanıcılarına sunulan Precursor da bu yaklaşımın ilk adımı olarak görülüyor. Cloudflare, sistemi bu yıl bitmeden genel kullanıma açmayı planlıyor.

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