    Cloudflare çöktü! İnternet erişimi dünya genelinde aksıyor

    Cloudflare'in küresel ağında yaşanan teknik arıza, X dahil birçok popüler site ve servise erişimi kesti. Milyonlarca kullanıcı çevrimdışı kaldı. Ekipler sorunun kaynağını araştırıyor.

    Cloudflare çöktü! İnternet erişimi dünya genelinde aksıyor Tam Boyutta Gör

    Bugün öğle saatlerinden itibaren dünya genelinde milyonlarca kullanıcı, popüler web siteleri ve çevrimiçi hizmetlere erişimde ciddi sorunlar yaşamaya başladı. İnternet kesintilerine dair ilk bulgular, bu geniş çaplı aksaklığın temelinde Cloudflare'in küresel ağında ortaya çıkan teknik bir sorunun yattığını gösteriyor. Bu durum, geçtiğimiz ay Amazon Web Services (AWS) altyapısında yaşanan benzer bir teknik sorunda gözlemlenen etkiye benziyor. Kullanıcılar Twitter çöktü mü? ve ChatGPT çöktü mü? diye aramalar gerçekleştiriyor.

    Cloudflare kesintisi interneti küresel çapta etkiledi

    Önde gelen internet altyapı ve güvenlik hizmetleri sağlayıcısı Cloudflare, bizzat yaptığı açıklamalarla sorunun ciddiyetini doğruladı. Şirket, TSİ ile yaklaşık 14:48 itibarıyla, "Cloudflare Global Network'te sorunlar yaşadığını" ve bu durumun potansiyel olarak birden fazla müşteriyi etkilediğini bildirdi. Cloudflare ekipleri, sorunun kaynağını anlamak ve etki alanını belirlemek üzere acil bir soruşturma başlattı. Sorunla ilgili yeni detaylar ortaya çıktıkça kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi.

    Yapılan açıklamada, "Cloudflare, birçok müşteriyi etkileyen bir sorunu fark etmiş ve araştırmaktadır: Yaygın 500 hataları, Cloudflare Dashboard ve API de çalışmamaktadır. Sorunun tam etkisini anlamak ve sorunu gidermek için çalışıyoruz. Kısa süre içinde daha fazla güncelleme paylaşılacaktır." denildi.

    Cloudflare çöktü! İnternet erişimi dünya genelinde aksıyor Tam Boyutta Gör
    Teknik aksaklıklar, Cloudflare'in kendi operasyonel araçlarını da etkiledi. Şirket, destek hizmetlerde sorunlar yaşandığını duyurdu. Açıklamaya göre, portal sağlayıcısında yaşanan sorunlar nedeniyle müşteriler, destek taleplerini görüntülemede veya yanıtlamada hatalarla karşılaşabiliyor. Ancak, müşteri sorularına verilen yanıtların bu durumdan etkilenmediği vurgulandı. Şirket, Business ve Enterprise düzeyindeki müşterilerin Cloudflare Kontrol Paneli üzerinden canlı sohbeti ve Enterprise müşterilerinin ise acil durum telefon hattını kullanmaya devam edebileceğini belirtti.

    Kesintilerin etkilediği platformların kapsamı oldukça geniş. X (eski adıyla Twitter) ve ChatGPT dahil olmak üzere, hizmetlerini Cloudflare altyapısı üzerinden sağlayan çok sayıda web sitesi ve çevrimiçi serviste erişim problemleri gözlemlendi. Durumu yakından takip eden ve genellikle büyük kesintileri izleyen Down Detector web sitesi de başlangıçta teknik sorunlardan etkilendi.

    Güncelleme: TSİ 15:21 itibariyle Cloudflare, "Hizmetlerin düzeldiğini görüyoruz, ancak düzeltme çalışmalarımız devam ettiği için müşteriler normalden yüksek hata oranları görmeye devam edebilir" açıklamasını yaptı.

    Güncelleme 2: TSİ 16:35 itibariyle "Uygulama hizmetleri kullanıcıları için hizmeti yeniden sağlamak üzere çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasını yapan Cloudflare, "Access ve WARP’ın toparlanmasını sağlayan değişiklikler yapıldığını aktararak, Access ve WARP kullanıcılarındaki hata oranları, olay öncesi seviyelere geri döndü. Londra’da WARP erişimini yeniden etkinleştirdik. Diğer hizmetleri yeniden sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

