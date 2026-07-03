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    Cloudflare, yapay zekâ şirketlerini kullandıkları içerikler için para ödemeye zorlayacak

    Yapay zekâ botlarının internet sitelerini nasıl tarayacağına ilişkin kuralları değiştiren Cloudflare, yayıncılara hem daha fazla kontrol hem de içeriklerinden gelir elde etme fırsatı sunacak.

    Cloudflare, yapay zekânın internetteki içerikleri bedava kullanmasını engellemeye çalışıyor Tam Boyutta Gör
    ChatGPT, Gemini, Claude gibi sohbet botları artık kullanıcıların pek çok sorusuna doğrudan cevap verebildiği için, insanlar bilgi almak için eskisi kadar internet sitelerini ziyaret etmiyor. Bu durum özellikle reklam gelirlerine bel bağlayan internet yayıncılarını zor durumda bırakıyor. Hâliyle AI şirketlerinin yapay zekâlarını besleyen içerik için tek kuruş bile ödememesi giderek daha fazla göze batıyor. Bu konuda yayıncıların yanında yer alan Cloudflare, şimdi bu durumu değiştirmek için önemli bir adım atıyor.

    Cloudflare, yapay zekâ şirketlerinin içeriklerini nasıl kullanacağı konusunda internet sitelerine çok daha fazla kontrol sağlamayı amaçlıyor. Şirketin temel yaklaşımı ise oldukça net: Bir yayıncı isterse yapay zekâ sistemlerinin içeriklerini kullanmasına izin verebilmeli, istemiyorsa da bunu kolayca engelleyebilmeli. Cloudflare'a göre bugüne kadar internet siteleri böyle bir seçeneğe sahip değildi. Çünkü arama motorlarında görünür kalmak isteyen yayıncılar, çoğu zaman aynı botların yapay zekâ eğitimi için de içerik toplamasına dolaylı olarak izin vermek zorunda kalıyordu.

    Cloudflare, Yapay Zekâ Botlarını Varsayılan Olarak Engellemeye Başlıyor

    Cloudflare kullanan internet siteleri, 15 Eylül'den itibaren reklam bulunan sayfalarda yapay zekâ tarafından gerçekleştirilen taramaları varsayılan olarak engelleyecek. Yayıncılar isterse bunu kaldırabilecek ya da sadece reklam içeren sayfalarla sınırlı tutabilecek. Buna karşın geleneksel arama motorlarının sayfaları indekslemesine izin verilmeye devam edilecek. Mevcut ücretsiz Cloudflare kullanıcıları da bu tarihe kadar ayarlarını değiştirmezlerse aynı korumadan otomatik olarak faydalanacak.

    Cloudflare ayrıca "karma kullanım" (mixed-use) botlarına karşı da daha sert bir politika izleyecek. Şirketin açıklamasına göre bazı botlar hem arama motorları için sayfaları indeksliyor hem de aynı verileri yapay zekâ modellerini eğitmek veya AI ajanlarını beslemek amacıyla kullanıyor. Cloudflare, bu yaklaşımın yayıncıları haksız bir tercihle karşı karşıya bıraktığını düşünüyor. Çünkü bir internet sitesi arama sonuçlarında görünür kalmak istiyorsa aynı botların içeriklerini ücretsiz şekilde yapay zekâ şirketlerine taşımasına da katlanmak zorunda kalıyor. Yeni sistemde ise bu iki görevi açık biçimde birbirinden ayırmayan botlar reklam destekli sayfalardan tamamen engellenebilecek.

    Bunun yanında Cloudflare, yayıncıların yapay zekâ şirketlerinin faaliyetlerini daha yakından takip edebilmesi için yeni analiz araçları da sunuyor. Bu araçlar sayesinde internet sitesi sahipleri hangi yapay zekâ şirketlerinin sitelerini taradığını, bunu ne sıklıkla yaptığını ve buna karşılık ilgili şirketlerin sitelerine gerçekten kullanıcı yönlendirip yönlendirmediğini görebilecek. Özellikle son dönemde sohbet botlarının kullanıcıya cevabı doğrudan sunması ve kaynak bağlantılarına çok az kişinin tıklaması düşünüldüğünde, bu veriler yayıncılar için önemli bir gösterge olabilir.

    SEO'nun Yerini AEO Alıyor

    Cloudflare'ın dikkat çektiği bir diğer konu ise internetin yeni arama düzeni. Şirkete göre artık klasik arama motoru optimizasyonunun (SEO) yerini yavaş yavaş "Answer Engine Optimization"'ın (AEO), yani cevap motoru optimizasyonunun alacağı bir döneme giriyoruz. Bu yaklaşımda internet siteleri, Google sıralamalarında üst sıralara çıkmaktan ziyade, yapay zekâ araçlarının hazırladığı cevaplarda kaynak olarak gösterilmeye odaklanacak. 

    Bu noktada Cloudflare'in "Pay Per Use" modeli devreye girecek. Bu sistemde yayıncılar, içerikleri yapay zekânın oluşturduğu bir cevabın hazırlanmasında kullanıldığı zaman ödeme alacak. Cloudflare'a göre bu yaklaşım, hem yapay zekâ şirketlerinin ihtiyaç duyduğu içerik akışını hem de internet yayıncılarının ihtiyaç duyduğu gelir akışını sağlayabilir. Özellikle bugün yalnızca büyük medya kuruluşlarının yapay zeka şirketleriyle lisans anlaşmaları yapabildiği düşünüldüğünde, böyle bir modelin küçük ve bağımsız yayıncılar için de önemli bir gelir kapısı oluşturabileceği belirtiliyor. Elbette bu sistemin sektör genelinde kabul görüp görmeyeceğini zaman gösterecek. Ancak Cloudflare'ın attığı bu adım, yapay zekâ şirketleri ile internet yayıncıları arasındaki güç dengesini değiştirebilecek en önemli girişimlerden biri olmaya aday.

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