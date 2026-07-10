Cloudflare Drop tanıtıldı, sitenizi anında yayına alın

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Tam Boyutta Gör İnternet dünyasının en önemli altyapılarından birisi olan Cloudflare, kullanıcıların kolay bir şekilde geçici olarak sitelerini yayınlayabilecekleri ilginç bir özellik duyurdu. Cloudflare Drop oldukça kullanışlı.

Cloudflare Drop nedir?

Cloudflare Drop özelliği kısa süreli olarak sitesini test etmek isteyen ya da nasıl çalıştığını proje gruplarına anlatmak isteyen kullanıcıları hedefliyor. Tarayıcıda açtığınız ilgili sayfaya site dosyalarını yüklüyorsunuz ve kısa süre içerisinde erişime açık hale geliyor.

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60 dakika boyunca sitenizi test edebiliyorsunuz. Oluşturulan geçici link ile de farklı kişilerin de ulaşmasını sağlıyorsunuz. Eğer sitenizin tasarımında karar kıldıysanız kalıcı bir domain elde ederek oraya taşıyabiliyorsunuz.

Cloudflare Drop biraz daha statik siteler için tasarlanmış. Yani dinamik işleyen siteler için uygun değil. Ayrıca klasör ya da ZIP dosyalarını kabul ediyor. Tek HTML dosyalarını yüklemenin mümkün olmadığı belirtiliyor.

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