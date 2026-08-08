Cloudflare, yapay zeka ajanları için özel tarayıcı Kitesurf'ü tanıttı

Kitesurf, Cloudflare'ın Workers platformu üzerinde çalışan, durum bilgisini oturumlar arasında tutmayan ve yüksek ölçeklenebilirlik hedefleyen bir tarayıcı olarak öne çıkıyor. Sistem, masaüstü tarayıcılarında bulunan ancak yapay zeka ajanları için gerekmeyen sekmeler, eklentiler, temalar ve piksel düzeyinde kusursuz görüntü oluşturma gibi özellikleri kullanmıyor.
Chromium'a göre çok daha az kaynak tüketiyor
Cloudflare'ın açıklamasına göre Kitesurf, yapay zeka ajanlarının ekran görüntüsü alma ve HTML içeriği çıkarma gibi yaygın işlemlerinde Chromium'a kıyasla 3 ila 7 kat daha az CPU ve bellek kullanıyor. Bu sayede aynı altyapı üzerinde daha fazla tarayıcı oturumu çalıştırılabiliyor ve özellikle çok sayıda yapay zeka ajanının aynı anda görev yaptığı sistemlerde maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: