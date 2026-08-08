Cloudflare, yapay zeka ajanları için özel tarayıcı Kitesurf'ü tanıttı

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Tam Boyutta Gör Cloudflare, internet üzerinde görevleri insanlar yerine yapay zeka ajanlarının gerçekleştirmesi için tasarlanan yeni tarayıcısı Kitesurf'ü tanıttı. Geleneksel tarayıcıların aksine Kitesurf, son kullanıcıların internette gezinmesi için değil, web sitelerinde işlem yapan yapay zeka ajanlarının ihtiyaçları düşünülerek geliştirildi.

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Kitesurf, Cloudflare'ın Workers platformu üzerinde çalışan, durum bilgisini oturumlar arasında tutmayan ve yüksek ölçeklenebilirlik hedefleyen bir tarayıcı olarak öne çıkıyor. Sistem, masaüstü tarayıcılarında bulunan ancak yapay zeka ajanları için gerekmeyen sekmeler, eklentiler, temalar ve piksel düzeyinde kusursuz görüntü oluşturma gibi özellikleri kullanmıyor.

Chromium'a göre çok daha az kaynak tüketiyor

Cloudflare'ın açıklamasına göre Kitesurf, yapay zeka ajanlarının ekran görüntüsü alma ve HTML içeriği çıkarma gibi yaygın işlemlerinde Chromium'a kıyasla 3 ila 7 kat daha az CPU ve bellek kullanıyor. Bu sayede aynı altyapı üzerinde daha fazla tarayıcı oturumu çalıştırılabiliyor ve özellikle çok sayıda yapay zeka ajanının aynı anda görev yaptığı sistemlerde maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Kitesurf şu anda beta aşamasında ve ücretsiz olarak sunuluyor. Cloudflare'ın hedefi, geliştiricilerin yapay zeka ajanlarına web sitelerinde gezinme, sayfalardan bilgi çıkarma ve formları doldurma gibi işlemleri gerçekleştirebilecekleri hazır bir tarayıcı altyapısı sağlamak.

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Cloudflare, yapay zeka ajanları için özel tarayıcı: Kitesurf

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