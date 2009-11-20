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Club 3D çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Club 3D çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini duyurdu
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Hem AMD-ATi hem de Nvidia tabanlı ekran kartları üreten Hollanda merkezli Club 3D, çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modelini duyurdu. Firmanın yüksek performans segmentindeki yeni temsilcisi AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV870 GPU'sunun çiftinden güç alıyor. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, 3200x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, tasarım özellikleriyle ve saat hızları açısından referans modeli takip ediyor zira kart 725MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarıyla geliyor.

Çift slot tasarıma sahip olan yeni ekran kartı, destek veren anakartlarda Quad Crossfire kurulumuna da olanak tanıyabiliyor. Bekleme durumunda 42 Watt, yük altında ise 294 Watt güç çeken yeni model, çift DVI ve Mini DisplayPort konnektörleri üzerinden çoklu monitör desteği de sunuyor. Bir adet 6-pin ve bir adet 8-pin PCIe güç konnektörüne sahip olan çift grafik işlemcili yeni model, Dirt 2 oyunu için ücretsiz indirme kuponu ile birlikte sunuluyor. Club 3D'nin DirectX 11 destekli Radeon HD 5970 modeli, 560 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


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trooper27 10 yıl
5950 boyutu daha küçük olup fiyat farkı 150 dolardan fazla olursa 5950 alırım
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MÇKR_06 10 yıl
tasarım olmamış bari ait yazısını kaldırmasalardı
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syler23 10 yıl
hepsi aynı... bütün firmaların çıkardığı kart referans tasarımla aynı gpu frekansı ve de bellek frekansına varana kadar.. ee paradan kırpmak için yapacak başkabişiy yok.. düşünün fanı o.c fan olsa gpu ve de bellek frekansları o.c olarak gelse kim bilir kaç $ satarlar???
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alpa07 10 yıl
hep aynı tasarım
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D.a.y.I 10 yıl
bana kalırsa kısa bir zamanda gtx295 ile aynı fiyat seviyesine inecektir .
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