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    Clusterduck oyunu ile ördek mutasyonlarına merhaba

    Sade ve zorlayıcı olmayan bir yapıya sahip Clusterduck sürekli olarak yumurtalara dokunup ördeklerin mutasyon geçirmesini sağladığınız eğlenceli bir tecrübe sunuyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Mobil Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Clusterduck oyunu ile ördek mutasyonlarına merhaba
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    Son dönemde koronavirüsün mutasyona uğrayıp uğramadığı konusu gündemi epey meşgul ederken PikPok geliştiricisinden ilginç bir oyun geldi. Clusterduck ördeklerin mutasyona uğrattığınız farklı bir yapım olmuş.

    Clusterduck neler sunuyor?

    Clusterduck aslında PikPok girişiminde oyun tasarımı ve geliştirmesi ile ilgili olmayan diğer çalışanlar arasında yapılan bir yarışmanın sonucu olarak doğmuş. Girişim sonrasında oyunu yayınlamaya karar vermiş.

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    Clusterduck oyunu daha çok tıklama türünde ilerliyor. Ekranda dolaşıp duran ördeklerin yuvasına yaptığı yumurtalara tıklayarak yavru çıkmasını sağlıyorsunuz. Her yumurtada bir organın mutasyona uğrama ihtimali var. Böylece ortaya garip garip ördekler çıkıyor.

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    Sonsuz koşu tarzında bölüm geçme olmadan ilerleyen oyunda 25 ördeğin üzerine çıkılamıyor. Eğer sıfırdan başlamak isterseniz büyük çukura ördekleri atıyorsunuz ancak her seferinde mutasyona uğramış dev bir canavar kuyudan kendisini gösteriyor ancak zararsız. İşlemleri hızlandırmak veya nadir mutasyon parçaları bulmak için reklam izlemeniz gerekiyor.

     

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