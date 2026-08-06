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    CMF Clip Pro kulaklık kutusundan kontrol edilebiliyor

    Nothing markasının CMF Clip Pro açık tasarım kablosuz kulaklık modeli piyasadaki rakiplerin aksine şık bir tekerlek ile şarj kutusundan kontrol edilebiliyor.    

    CMF Clip Pro Tam Boyutta Gör
    CMF markası altında uygun fiyatlı teknoloji ürünleri piyasaya sürmeye devam eden Nothing şirketi bu kez açık tasarımlı bir kulaklık hazırladı. CMF Clip Pro piyasadaki Premium rakiplerine alternatif olmayı amaçlıyor.

    CMF Clip Pro özellikleri ve fiyatı

    CMF Clip Pro açık tasarım kulaklık modeli 10.8mm sürücüler ve Ultra Bass teknolojisi ile en iyi ses kalitesini yakalamayı amaçlıyor. Yapısı gereği dış sesleri de duyabilmenizi sağlarken uzun kullanımlarda kulağınızı rahatsız etmiyor.

    Bluetooth 5.4 ile bağlantı kuran kulaklık aynı anda iki cihaz ile bağlanabiliyor. 4 adet mikrofon görüşme esnasında Clear Voice teknolojisi ile berrak bir ses sağlıyor. LDAC, AAC ve SBC kodeklerine destek sunulurken Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair teknolojilerine de uyumlu.

    Kulaklığın ilginç kısmı kutusu üzerinden kontrol edilebilmesi. Özel bir tekerlek ile ses seviyesi, içerik oynatma, çağrılar ve eşleşme kontrol edilebiliyor. Kulaklığın kendi üzerinde de kontrol tuşları mevcut. Tek şarj ile 10 saate kadar kullanılabilen kulaklık, kutusu ile bu rakamı 40 saate uzatabiliyor. CMF Clip Pro modeli 79$ fiyat etiketine sahip.

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