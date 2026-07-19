Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    CMF'nin devrimsel açık fanlı uçak motoru test aşamasına geçti

    CFM International, geliştirdiği yeni nesil açık fanlı uçak motoru programında önemli bir aşamaya geçtiğini duyurdu. %20 yakıt tasarrufu sağlayacak olan motorun 2030'larda hizmete girmesi bekleniyor.

    CMF'nin devrimsel açık fanlı uçak motoru test aşamasına geçti Tam Boyutta Gör
    CFM International, geliştirdiği yeni nesil RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) açık fanlı uçak motoru programında önemli bir aşamaya geçtiğini duyurdu. GE Aerospace ve Safran Aircraft Engines ortaklığındaki şirket, konsept ve ölçekli testlerin ardından artık tam boyutlu bileşenleri gerçek çalışma koşullarında test etmeye hazırlanıyor.

    Şirket, bu gelişmenin motorun kısa süre içinde ticari kullanıma sunulacağı anlamına gelmediğini vurguluyor. Amaç, gelecekte geliştirilecek yeni nesil dar gövdeli yolcu uçaklarında kullanılabilecek teknolojileri doğrulamak. GE Aerospace'e göre RISE motorunun 2030'lu yıllarda hizmete girecek yeni uçaklarda kullanılması hedefleniyor.

    Açık kanat tasarımıyla yüksek verimlilik

    İlk kez 2021 yılında tanıtılan RISE motoru, bugüne kadar çok sayıda ölçekli testten geçirildi. Programın en dikkat çekici özelliği ise "Open Fan" olarak adlandırılan açık fan mimarisi. Geleneksel turbofan motorların aksine fan kanatları herhangi bir dış muhafaza içerisinde yer almıyor. Kanatların tamamen açıkta bulunması, motorun gereksiz ağırlık kazanmadan çok daha büyük fanlara sahip olmasına olanak tanıyor.

    CMF'nin devrimsel açık fanlı uçak motoru test aşamasına geçti Tam Boyutta Gör
    Daha büyük fanlar daha fazla havayı daha düşük hızda iterek itki ürettiği için sistemin verimliliği artıyor. CFM, bu tasarım sayesinde günümüzde kullanılan uçak motorlarına kıyasla yüzde 20'den fazla yakıt tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

    Şirket şimdi tam boyutlu motor bileşenlerini gerçek operasyon koşullarını simüle eden zorlu testlere tabi tutacak. Testlerde kuş çarpması, buzlanma, toz ve yabancı madde emilimi gibi havacılık açısından kritik senaryolar uygulanacak. Amaç, açık fan teknolojisinin gerçek kullanım şartlarında güvenilirliğini ve mevcut havacılık sertifikasyon standartlarını karşılayıp karşılayamayacağını ortaya koymak.

    Program kapsamında önemli bir teknik başarı da elde edildi. Açık fan sisteminin parçası olan yüksek hızlı alçak basınç türbini (LPT), 1.000 saatin üzerinde test edilerek aerodinamik tasarımı ve aerotermal performansı başarıyla doğrulandı.

    Safran Aircraft Engines Mühendislik ve Ar-Ge Başkan Yardımcısı Pierre Cottenceau, RISE programında bugün 2.000'den fazla mühendisin görev yaptığını açıkladı. Cottenceau, Fransa'nın Villaroche kentinde bulunan yeni 8 metrelik test merkezinde tam ölçekli açık fan ön modülünün test edilmeye başlanacağını belirterek, programın artık konsept aşamasından gerçek mühendislik doğrulama sürecine geçtiğini söyledi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arçelik no frost buzdolabı üst soğutmuyor türksat film kanalları kıro ne demek şantiye elektriği ile normal elektrik arasındaki fiyat farkı otomatik viteste araba geri giderken ses gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo
    Apple 13 inç MacBook Neo
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum