Karbon yakalama ile üretilen sentetik jet yakıtı ilk kez tarifeli uçuşta kullanıldı

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Tam Boyutta Gör Karbon dioksit ve yenilenebilir enerji kullanılarak üretilen sentetik jet yakıtı, ilk kez mevcut havalimanı yakıt altyapısından geçirilerek tarifeli bir ABD yolcu uçuşuna güç verdi. Böylece, uçaklarda veya havalimanlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan yeni nesil yakıtların kullanılabileceği ortaya kondu.

American Airlines, Corpus Christi Uluslararası Havalimanı'ndan Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı'na gerçekleştirdiği tarifeli uçuşta, temiz yakıt geliştiricisi Infinium tarafından üretilen elektro-sürdürülebilir havacılık yakıtını (eSAF) kullandı. Yakıtın uçağa ulaştırılması sırasında havalimanının mevcut yakıt depolama ve dağıtım sistemi kullanıldı.

Sentetik havacılık yakıtı nasıl üretiliyor?

Geleneksel sürdürülebilir havacılık yakıtlarından farklı olarak Infinium'un eSAF teknolojisi biyolojik kaynaklara ihtiyaç duymuyor. Sistem, yakalanan atık karbon dioksiti yenilenebilir elektrik kullanılarak üretilen hidrojenle birleştirerek geleneksel jet yakıtına benzer sentetik hidrokarbonlar üretiyor.

Kullanılan yakıt, Infinium'un Corpus Christi'deki Pathfinder tesisinde üretildi. Şirket, 2023'ten beri faaliyet gösteren tesisi dünyanın ilk ticari ölçekli power-to-liquids (PtL) e-yakıt tesisi olarak tanımlıyor. Tesis başlangıçta e-dizel ve e-nafta üretirken daha sonra sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimine de geçti. Infinium'a göre kullanılan üretim yöntemi, geleneksel petrol bazlı jet yakıtına kıyasla yaşam döngüsü boyunca sera gazı emisyonlarını yüzde 90'dan fazla azaltabiliyor.

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Mevcut uçaklar ve yakıt sistemleriyle uyumlu

Demonstrasyonun en önemli noktalarından biri yalnızca yakıtın üretilmesi değil, mevcut havacılık altyapısıyla uyumlu olduğunun gerçek bir uçuşta gösterilmesi oldu. Sentetik yakıt, ticari havacılıkta kullanılan ASTM International yakıt standartlarını karşıladığının doğrulanmasının ardından geleneksel Jet A yakıtıyla harmanlandı. Daha sonra sertifikalı karışım, Corpus Christi Uluslararası Havalimanı'nın ortak yakıt depolama sistemine aktarıldı.

Tam Boyutta Gör American Airlines'ın tarifeli uçuşunda kullanılan yakıt için havalimanındaki yakıt altyapısında, yakıt ikmal ekipmanında veya uçağın motorlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Böylece eSAF'ın mevcut havacılık yakıt ağlarında doğrudan kullanılabilecek bir yakıt olarak çalışabileceği gösterildi.

Ticari havacılık yılda yaklaşık 380 milyar litre jet yakıtı tüketiyor. Buna karşın sürdürülebilir havacılık yakıtlarının küresel yakıt arzındaki payı hala yüzde 1'in altında bulunuyor.

Infinium, üretimi artırmak amacıyla Project Roadrunner tesisini de inşa ediyor. Tesisin 2027'de eSAF üretimine başlaması bekleniyor. Tam kapasiteye ulaştığında yılda 19 milyon litreden fazla sentetik sürdürülebilir havacılık yakıtı üretmesi hedefleniyor.

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