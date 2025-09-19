Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tin Can'in ekransız ve uygulamasız yeni telefonu ebeveynlerden büyük ilgi görüyor

    Amerikalı bir girişim olan Tin Can tarafından geliştirilen ekransız ve uygulamasız "çocuk telefonları", ebeveynlerden büyük ilgi görüyor. Şirket bu sayede 3.5 milyon dolar yatırım almayı başardı.

    Çocuklar için ekransız ve uygulamasız yeni telefon: Tin Can Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonların çocukların dikkat süresini kısaltması, sosyal ilişkilerini zayıflatması ve ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratması son yıllarda hem ebeveynlerin hem de eğitimcilerin en büyük endişelerinden biri hâline gelmiş durumda. Nitekim son dönemde pek çok ülkenin bu nedenle okullarda telefonları yasakladığına şahit oluyoruz. Tam da bu tartışmaların ortasında, ABD merkezli bir girişim olan Tin Can, ekran ve uygulama içermeyen, sabit hat benzeri telefonlarıyla ailelere alternatif bir çözüm sunarak dikkatleri üzerine çekiyor.

    Tin Can'in renkli ve Wi-Fi destekli ekrsanız telefonları, çocukların birbirleriyle  iletişim kurmasını sağlıyor; ama bunun ötesine kesinlikle geçmiyor. Çocukların internet üzerinden sesli aramalar yapmasını sağlayan SIM kartsız bu telefonda mesajlaşma ya da sosyal medya uygulamaları bulunmuyor. Tin Can bu yönüyle eski telefonları andırıyor ki zaten cihazın "Teneke Kutu" anlamına gelen ismi de nostaljik bir gönderme taşıyor. Tin Can adını, çocukken iki teneke kutu ve aralarına bağlanan bir ip ile yapılan basit “telefon”lardan alarak, aynı ruhu modern bir versiyonla yeniden canlandırıyor.

    Tin Can'in Telefonları Gelişmiş Ebeveyn Kontrolleriyle Geliyor

    Çocuklara yönelik bu cihazlar ABD'de 75 dolardan satılıyor. Aileler iki farklı plan arasından seçim yapabiliyor; Ücretsiz versiyon sadece Tin Can cihazları arasında görüşmeye izin verirken, aylık 9,99 dolarlık paket önceden onaylı harici numaralara da bağlanabiliyor. Ebeveynler mobil uygulama üzerinden rehberi yönetebiliyor, yabancı numaraları engelleyebiliyor ve telefonun kullanılamayacağı saatleri belirleyebiliyor.

    Tin Can'in çocuklar için güvenli bir alternatif sunabilecek ekransız telefonları, yatırımcıların da epey ilgisini çekmiş durumda. Tin Can, geçtiğimiz günlerde yatırımcılardan 3,5 milyon dolar yatırım almayı başardı. Bu yatırım şirketlerinden biri olan PSL’in yönetici ortağı Greg Gottesman, Tin Can için “25 yıllık yatırım kariyerimde gördüğüm en hızlı büyüyen ve en viral işlerden biri” ifadesini kullandı. Telefonların kullanıcılardan gördüğü yoğun ilgi bu iddialı açıklamayı destekiyor. Üretilen lk iki parti kısa sürede tükenirken, şimdiden Aralık ayında teslim edilecek yeni ürünler için ön siparişler alınmaya başlanmış durumda.

    Tin Can’ın hikâyesi aslında kurucu ortak ve CEO Chet Kittleson’ın kendi çocukları için bir telefon tasarlamak istemesiyle başlamış. Buradan hareketle çocuklara uygun bir telefon geliştirmeye başlayan Kittleson, böylece bugün milyon dolarlık bir girişime dönüşen Tin Can'in temellerini atmış. Kittleson, “Ebeveynler çocuklarına özgürlük tanımak istiyor ama aynı zamanda internetle çok erken tanışmalarından da endişe duyuyor. Bizim ürünümüz bu ikilemi çözüyor” diyor. Tin Can'in yakaladığı başarı, bu konuda Kittleson'a katılan çok sayıda ebeveyn olduğunu gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 6 saat önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 1 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    triger zinciri ne zaman değişir egea gsr nedir araç bakımı kaç km geçerse garantiden çıkar würth dizel enjektör temizleyici enjektör pulu değişimi fiyatı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI nova 13 Pro
    HUAWEI nova 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum