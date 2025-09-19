Tin Can'in ekransız ve uygulamasız yeni telefonu ebeveynlerden büyük ilgi görüyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonların çocukların dikkat süresini kısaltması, sosyal ilişkilerini zayıflatması ve ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratması son yıllarda hem ebeveynlerin hem de eğitimcilerin en büyük endişelerinden biri hâline gelmiş durumda. Nitekim son dönemde pek çok ülkenin bu nedenle okullarda telefonları yasakladığına şahit oluyoruz. Tam da bu tartışmaların ortasında, ABD merkezli bir girişim olan Tin Can, ekran ve uygulama içermeyen, sabit hat benzeri telefonlarıyla ailelere alternatif bir çözüm sunarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Tin Can'in renkli ve Wi-Fi destekli ekrsanız telefonları, çocukların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlıyor; ama bunun ötesine kesinlikle geçmiyor. Çocukların internet üzerinden sesli aramalar yapmasını sağlayan SIM kartsız bu telefonda mesajlaşma ya da sosyal medya uygulamaları bulunmuyor. Tin Can bu yönüyle eski telefonları andırıyor ki zaten cihazın "Teneke Kutu" anlamına gelen ismi de nostaljik bir gönderme taşıyor. Tin Can adını, çocukken iki teneke kutu ve aralarına bağlanan bir ip ile yapılan basit “telefon”lardan alarak, aynı ruhu modern bir versiyonla yeniden canlandırıyor.

Tin Can'in Telefonları Gelişmiş Ebeveyn Kontrolleriyle Geliyor

Çocuklara yönelik bu cihazlar ABD'de 75 dolardan satılıyor. Aileler iki farklı plan arasından seçim yapabiliyor; Ücretsiz versiyon sadece Tin Can cihazları arasında görüşmeye izin verirken, aylık 9,99 dolarlık paket önceden onaylı harici numaralara da bağlanabiliyor. Ebeveynler mobil uygulama üzerinden rehberi yönetebiliyor, yabancı numaraları engelleyebiliyor ve telefonun kullanılamayacağı saatleri belirleyebiliyor.

Tin Can'in çocuklar için güvenli bir alternatif sunabilecek ekransız telefonları, yatırımcıların da epey ilgisini çekmiş durumda. Tin Can, geçtiğimiz günlerde yatırımcılardan 3,5 milyon dolar yatırım almayı başardı. Bu yatırım şirketlerinden biri olan PSL’in yönetici ortağı Greg Gottesman, Tin Can için “25 yıllık yatırım kariyerimde gördüğüm en hızlı büyüyen ve en viral işlerden biri” ifadesini kullandı. Telefonların kullanıcılardan gördüğü yoğun ilgi bu iddialı açıklamayı destekiyor. Üretilen lk iki parti kısa sürede tükenirken, şimdiden Aralık ayında teslim edilecek yeni ürünler için ön siparişler alınmaya başlanmış durumda.

Tin Can’ın hikâyesi aslında kurucu ortak ve CEO Chet Kittleson’ın kendi çocukları için bir telefon tasarlamak istemesiyle başlamış. Buradan hareketle çocuklara uygun bir telefon geliştirmeye başlayan Kittleson, böylece bugün milyon dolarlık bir girişime dönüşen Tin Can'in temellerini atmış. Kittleson, “Ebeveynler çocuklarına özgürlük tanımak istiyor ama aynı zamanda internetle çok erken tanışmalarından da endişe duyuyor. Bizim ürünümüz bu ikilemi çözüyor” diyor. Tin Can'in yakaladığı başarı, bu konuda Kittleson'a katılan çok sayıda ebeveyn olduğunu gösteriyor.

