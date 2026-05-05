Çocuklar yaş doğrulamayı aşıyor: Sahte bıyık kullanılıyor

Her 3 çocuktan 1’i kısıtlamaları aşıyor
İnternet güvenliği kuruluşu Internet Matters tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, 9 ile 16 yaş arasındaki 1.270 çocuk ve ebeveynleri arasında yapılan ankette yaklaşık yüzde 32’lik bir kesim yaş doğrulama sistemlerini bypass ettiğini kabul etti.
En yaygın yöntem sahte doğum tarihi girmek olurken bunun yanı sıra çocuklar, yetişkinlere ait hesapları kullanmak, VPN (Sanal Özel Ağ) ile konumlarını gizlemek veya başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak gibi farklı yollarla kısıtlamaları aşabiliyor.
Sahte bıyıkla sistemleri kandırıyorlar
Yaş doğrulama sistemlerinin açıkları, zaman zaman dikkat çekici örneklerle gündeme geliyor. Araştırmada yer alan bir ebeveyn, 12 yaşındaki çocuğunun yüzüne sahte bıyık çizerek yaş tahmin sistemini kandırdığını ve sistemin çocuğu 15 yaşında olarak algıladığını aktardı. Bunun yanı sıra bazı çocukların yüz tanıma sistemlerini geçmek için video oyunu karakterlerinin görsellerini kullandığı da belirtiliyor.
Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise ebeveynlerin rolü. Verilere göre, her altı ebeveynden biri çocuklarının yaş doğrulama sistemlerini aşmasına yardımcı oluyor.
VPN kullanımı artıyor
Birleşik Krallık’ta yetişkin içerikli sitelere yaş doğrulama zorunluluğu getirilmesi ve Avustralya’nın 16 yaş altı kullanıcılar için sosyal medya yasağı uygulaması, VPN kullanımında ciddi bir artışa yol açtı. Sosyal medya platformları ve YouTube ile Discord gibi hizmetler de belirli hesaplar için yaş doğrulama süreçlerini sıkılaştırmaya başladı.
Ancak bu gelişmeler yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. ABD'de bazı yasa yapıcılar, VPN kullanan bireylerin potansiyel olarak devlet gözetimine daha açık hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Çünkü ağ trafiğinin kaynağı net olarak belirlenemediğinde, kullanıcıların yabancı aktörlerle karıştırılma riski ortaya çıkabiliyor.
