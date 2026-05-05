Çocuklar yaş doğrulamayı aşıyor: Sahte bıyık kullanılıyor

Tam Boyutta Gör Dijital platformlarda çocukların korunmasına yönelik yaş doğrulama uygulamaları giderek yaygınlaşırken bu önlemlerin ne kadar etkili olduğu tartışma konusu olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık’ta yapılan son araştırma, çocukların önemli bir bölümünün bu sistemleri çeşitli yöntemlerle aşabildiğini ortaya koyuyor. Üstelik bu süreçte bazı ebeveynlerin de çocuklarına destek verdiği görülüyor.

Her 3 çocuktan 1’i kısıtlamaları aşıyor

İnternet güvenliği kuruluşu Internet Matters tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, 9 ile 16 yaş arasındaki 1.270 çocuk ve ebeveynleri arasında yapılan ankette yaklaşık yüzde 32’lik bir kesim yaş doğrulama sistemlerini bypass ettiğini kabul etti.

En yaygın yöntem sahte doğum tarihi girmek olurken bunun yanı sıra çocuklar, yetişkinlere ait hesapları kullanmak, VPN (Sanal Özel Ağ) ile konumlarını gizlemek veya başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak gibi farklı yollarla kısıtlamaları aşabiliyor.

Tam Boyutta Gör Araştırma, Birleşik Krallık’ta yürürlüğe giren Online Safety Act’in çocukların zararlı içeriklere erişimini kısmen azalttığını ancak sorunu tamamen ortadan kaldıramadığını gösteriyor. Çocuklar ve ebeveynler genel olarak koruma önlemlerinin gerekli olduğu konusunda hemfikir olsa da, yüz tanıma sistemleri veya resmi kimlik doğrulama gibi yöntemlerin ne kadar uygun olduğu konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor.

Sahte bıyıkla sistemleri kandırıyorlar

Yaş doğrulama sistemlerinin açıkları, zaman zaman dikkat çekici örneklerle gündeme geliyor. Araştırmada yer alan bir ebeveyn, 12 yaşındaki çocuğunun yüzüne sahte bıyık çizerek yaş tahmin sistemini kandırdığını ve sistemin çocuğu 15 yaşında olarak algıladığını aktardı. Bunun yanı sıra bazı çocukların yüz tanıma sistemlerini geçmek için video oyunu karakterlerinin görsellerini kullandığı da belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Özellikle Discord’un yaş doğrulama sistemine geçiş yapmasının ardından, platformun kimlik doğrulama veritabanının ihlal edilmesiyle birlikte yeni araçlar ortaya çıktı. Bu araçların, 3D modeller kullanarak yüz tanıma sistemlerini yanıltabildiği ifade ediliyor. Uzmanlara göre yüz tanıma teknolojileri 18 yaş üzerindeki kullanıcılar için daha yüksek doğruluk sunarken, ergenlik çağındaki bireylerde hata payı belirgin şekilde artıyor.

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise ebeveynlerin rolü. Verilere göre, her altı ebeveynden biri çocuklarının yaş doğrulama sistemlerini aşmasına yardımcı oluyor.

VPN kullanımı artıyor

Birleşik Krallık’ta yetişkin içerikli sitelere yaş doğrulama zorunluluğu getirilmesi ve Avustralya’nın 16 yaş altı kullanıcılar için sosyal medya yasağı uygulaması, VPN kullanımında ciddi bir artışa yol açtı. Sosyal medya platformları ve YouTube ile Discord gibi hizmetler de belirli hesaplar için yaş doğrulama süreçlerini sıkılaştırmaya başladı.

Ancak bu gelişmeler yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. ABD’de bazı yasa yapıcılar, VPN kullanan bireylerin potansiyel olarak devlet gözetimine daha açık hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Çünkü ağ trafiğinin kaynağı net olarak belirlenemediğinde, kullanıcıların yabancı aktörlerle karıştırılma riski ortaya çıkabiliyor.

