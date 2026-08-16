Çocuklu aileler için tasarlanan 100 km menzilli elektrikli bisiklet

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Tam Boyutta Gör Premium elektrikli kargo bisikletleriyle tanınan Hollandalı Urban Arrow, yeni uzun kuyruklu elektrikli bisikleti Breeze’i satışa sundu. Şirketin 14 yıldır ağırlık verdiği önden yüklemeli kargo bisikletlerinden farklı bir kullanım anlayışı sunan model, daha kompakt yapısıyla günlük aile kullanımına odaklanıyor.

100 km’ye varan menzil sunuyor

Breeze’in merkezinde Bosch Cargo Line elektrik motoru bulunuyor. Motor 85 Nm tork üretiyor ve pedal desteği 25 km/s hıza kadar devam ediyor. Güç sistemi için 400 Wh, 545 Wh ve 800 Wh kapasiteli Bosch PowerPack batarya seçenekleri sunuluyor. 800 Wh batarya ile menzil 100 km’ye kadar çıkıyor.

Motor, Enviolo sürekli değişken göbek vitesi ve Gates karbon kayış aktarmasıyla birlikte çalışıyor. Bu kombinasyon hem vites geçişlerini daha akıcı hale getiriyor hem de zincir olmadığı için bakım ihtiyacını azaltıyor. Zincirin olmaması aynı zamanda daha sessiz de bir sürüş sağlıyor.

Alüminyum kadroya sahip Breeze yaklaşık 51 kg ağırlığında. Bisikletin toplam taşıma kapasitesi ise sürücü dahil 200 kg. Uzatılmış arka taşıyıcı tek başına 80 kg'a kadar yük taşıyabiliyor. Bu bölmeye 2 küçük çocuk oturabiliyor. Veya bu kısma yük de koyulabiliyor.

Urban Arrow ayrıca 24 inç tekerlekleri tercih ederek modeli birçok uzun kuyruklu bisiklette kullanılan 20 inç arka tekerleklerden ayırıyor. Şirkete göre daha büyük tekerlekler, bisikletin standart bir bisiklete daha yakın hissettirmesini ve yüksek hızlarda veya yolcu taşırken daha dengeli olmasını sağlıyor.

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Kuzey Amerika versiyonunda 24 inç tekerleklerle birlikte Tektro Volans fren sistemi ve Suntour Mobi34 CGO Boost ön süspansiyon bulunuyor. Avrupa modelinde ise 26 inç Schwalbe Big Ben Plus lastikler kullanılıyor.

Odakta aileler var

Breeze, çocuk taşımaya yönelik çeşitli güvenlik aksesuarları ile birlikte geliyor. Çocukların el ve bacaklarının hareketli parçalara temas etmesini önlemek için jant ve kayış için koruyucular sunuluyor. Yükleme ve boşaltma sırasında bisikleti sabit tutmak için orta sehpa da bulunuyor.

Bisiklette Bosch Purion 200 ekran, Trelock Lighthammer ön farı, çamurluklar ve dahili güvenlik özellikleri yer alıyor. Ön ve arka taşıyıcılarda kullanılan MIK HD sistemi, aksesuarların aletsiz şekilde hızlıca değiştirilmesine imkan tanıyor. Böylece bisiklet yolcu taşımadan yük taşımaya veya farklı kullanım senaryolarına kısa sürede adapte edilebiliyor.

Fiyatı 6.999 dolar

Urban Arrow, lansmana özel olarak yolcu koruma barı, ayaklıklar, ön taşıyıcı ve iki koltuk minderi içeren bir paket de sunuyor. Şirket bu aksesuarların toplam değerinin 700 doların üzerinde olduğunu belirtiyor.

Urban Arrow Breeze’in kendisi ise 6.999 dolar başlangıç fiyatına sahip.

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Çocuklu aileler için 100 km menzilli elektrikli bisiklet

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