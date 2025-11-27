Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Call of Duty: Black Ops 7'de yapay zeka sorunu: Steam'de para iadeleri başladı

    Activision, Call of Duty serisinin yeni oyunu Black Ops 7'de yapay zeka kullanımında aşırıya kaçmış gibi görünüyor. Steam, AI öğelerinden şikayetçi olan oyunculara para iadesi yapmaya başladı.

    Call of Duty: Black Ops 7 yapay zeka şikayetleri Steam para iadesi Tam Boyutta Gör
    Call of Duty serisinin en yeni oyunu olan ve 14 Kasım'da çıkış yapan Call of Duty: Black Ops 7, serinin bugüne kadarki en çok eleştirilen oyunu oldu. Steam’de şu anda 1300'den fazla olumsuz eleştiri var oyun “Çoğunlukla Olumsuz” olarak derecelendiriliyor. Oyuncuların en çok şikayet ettiği noktalardan biri de yapay zeka kullanımı. Activision’ın gereğinden fazla üretken yapay zeka kullandığını söyleyip para iadesi talep edenler var.

    Oyuncular aşırı yapay zeka kullanımından şikayetçi

    Black Ops 7, üretken yapay zeka içeriklerinin aşırı kullanımı nedeniyle hayranlar ve eleştirmenler tarafından eleştiriliyor. Oyunun hikaye modunu tamamlayıp Steam'den para iadesi talep edenler var. Gerekçe olarak Activision’ın oyunu tanıtırken bahsetmediği yapay zeka destekli seçeneklerin yanı sıra video ve ekran görüntülerinde sürekli olarak yapay zekanın kullanılması öne sürülüyor.

    Steam'den para iadesi alanlar var

    Çoğu kişi, tüm hikayeyi bitirdikten sonra para iadesi talep etmeyi biraz abartılı bulurken, kısa bir süre sonra Steam tarafından PayPal hesabına 69,99 dolarlık iade alanlar var.

    Satışlar düşük, Battlefield 6 önde gidiyor

    The Game Business’ın Avrupa genelinde dijital ve fiziksel satışları takip eden bir hizmet olan GSD aracılığıyla edindiği verilere göre, Black Ops 7'nin satışları, Black Ops 6’nın satışlarına kıyasla yarı yarıya düşük seyrediyor. Açılış haftası satışları da rakip FPS oyunu Battlefield 6'nın lansman haftasından %63 daha düşük. Ayrıca Eylül ayından itibaren Call of Duty oynayanların %25'inden fazlasının Ekim ayında Battlefield 6'yı satın aldığı bildirildi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vintage balya nereden alınır pazarda ne satabilirim peugeot 3008 kronik sorunlar araç bağlatma nasıl yapılır zedprex kullananların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum