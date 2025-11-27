Call of Duty: Black Ops 7'de yapay zeka sorunu: Steam'de para iadeleri başladı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Call of Duty serisinin en yeni oyunu olan ve 14 Kasım'da çıkış yapan Call of Duty: Black Ops 7, serinin bugüne kadarki en çok eleştirilen oyunu oldu. Steam’de şu anda 1300'den fazla olumsuz eleştiri var oyun “Çoğunlukla Olumsuz” olarak derecelendiriliyor. Oyuncuların en çok şikayet ettiği noktalardan biri de yapay zeka kullanımı. Activision’ın gereğinden fazla üretken yapay zeka kullandığını söyleyip para iadesi talep edenler var.

Battlefield 6, bir hafta ücretsiz oynanabilecek: İşte tarih 1 hf. önce eklendi

Oyuncular aşırı yapay zeka kullanımından şikayetçi

Black Ops 7, üretken yapay zeka içeriklerinin aşırı kullanımı nedeniyle hayranlar ve eleştirmenler tarafından eleştiriliyor. Oyunun hikaye modunu tamamlayıp Steam'den para iadesi talep edenler var. Gerekçe olarak Activision’ın oyunu tanıtırken bahsetmediği yapay zeka destekli seçeneklerin yanı sıra video ve ekran görüntülerinde sürekli olarak yapay zekanın kullanılması öne sürülüyor.

Steam'den para iadesi alanlar var

Çoğu kişi, tüm hikayeyi bitirdikten sonra para iadesi talep etmeyi biraz abartılı bulurken, kısa bir süre sonra Steam tarafından PayPal hesabına 69,99 dolarlık iade alanlar var.

Satışlar düşük, Battlefield 6 önde gidiyor

The Game Business’ın Avrupa genelinde dijital ve fiziksel satışları takip eden bir hizmet olan GSD aracılığıyla edindiği verilere göre, Black Ops 7'nin satışları, Black Ops 6’nın satışlarına kıyasla yarı yarıya düşük seyrediyor. Açılış haftası satışları da rakip FPS oyunu Battlefield 6'nın lansman haftasından %63 daha düşük. Ayrıca Eylül ayından itibaren Call of Duty oynayanların %25'inden fazlasının Ekim ayında Battlefield 6'yı satın aldığı bildirildi.

