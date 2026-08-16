Call of Duty: Modern Warfare 4 beta, hikaye moduyla geliyor

Tam Boyutta Gör Call of Duty: Modern Warfare 4'ün beta sürümü resmiyet kazandı. Bu ayın sonlarında oyuncular, serinin ilk oynanabilir hikaye görevini deneme şansına sahip olacak.

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Entrenched hikaye modu görevi olacak

Bu görev, kurgusal Kuzey Kore işgali sırasında Güney Koreli deniz piyadeleri ve bir Amerikan askerine odaklanan doğrusal bir senaryo olan Entrenched. Beta, çok oyunculu mod da içeriyor. Beta duyurusuna göre buradaki en önemli özellik, en az 500'den fazla düzen oluşturabilen üç parçalı modüler bir harita olan Kill Block. İkinci hafta sonu ise Call of Duty: Warzone’a yeni Resurgence haritası olan Zodiac eklenecek.

Beta 28 Ağustos'ta herkese açılacak

Beta programı ikiye ayrılıyor; Ön sipariş veren oyuncular 21-25 Ağustos 2026 tarihleri ​​arasında erken erişim elde edecek, ardından beta sürümü 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri ​​arasında herkese açılacak. Call of Duty: NEXT 21 Ağustos'ta çıkış yapacak ve Nintendo Switch 2 beta sürümünün de ikinci hafta sonu gelmesi bekleniyor.

CoD: Modern Warfare 4 ne zaman çıkacak?

Modern Warfare 4, 23 Ekim 2026'da PS5, Xbox Series X|S, PC ve Nintendo Switch 2 platformlarına çıkacak. Call of Duty, yıllar sonra ilk kez Nintendo cihazlara gelecek.

Call of Duty: Modern Warfare 4 betası, PS5, Xbox Series X|S ve PC oyuncularına açık olacak. Beta duyurusuna göre Nintendo Switch 2'nin de ikinci hafta sonu katılması muhtemel. Oyunun sistem gereksinimleri henüz resmî olarak açıklanmadı.

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CoD: Modern Warfare 4 beta, hikaye moduyla geliyor

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