OpenAI Codex uygulaması sevimli maskotları sunar

Codex Pets geliyor
OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre Codex platformunda kodlama yaparken kullanıcılara artık evcil hayvanlar eşlik edecek. /pet komutuyla gelen evcil hayvanlar işlemler başladığında, devam ederken ya da bittiğinde kullanıcıya farklı animasyonlarla bildirimde bulunuyor.
Yapay zekâ destekli olan bu evcil hayvanları kullanıcılar da oluşturabiliyor. /hatch komutu ile tamamen özgün hayvanlar oluşturmak mümkün. Bunlar bir kütüphane üzerinden tüm kullanıcılara sunuluyor. OpenAI, kütüphanede en çok beğenilen 10 evcil hayvan üreticisine 30 günlük ChatGPT Pro hediye edecek. Maskot evcil hayvanlar Windows ve macOS uygulamasında kullanıma sunuldu.
