    OpenAI Codex uygulaması sevimli maskotları sunar

    OpenAI Codex ile proje geliştiren kullanıcıların uzun oturumlarda sıkılmaması için maskot şeklinde evcil hayvanlar geliştirildi. Codex Pets kullanıcıyı motive edecek. 

    Uzun yıllar önce verimliliği ve motivasyonu arttırmak için Microsoft Office ürünlerinde karşımıza çıkan Clippy animasyonlu maskot bugün yapay zekâ kodlama araçlarına ilham olmaya başladı. OpenAI Codex aracı maskot tarzında evcil hayvanlar sunmaya başladı.

    Codex Pets geliyor

    OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre Codex platformunda kodlama yaparken kullanıcılara artık evcil hayvanlar eşlik edecek. /pet komutuyla gelen evcil hayvanlar işlemler başladığında, devam ederken ya da bittiğinde kullanıcıya farklı animasyonlarla bildirimde bulunuyor.

    Yapay zekâ destekli olan bu evcil hayvanları kullanıcılar da oluşturabiliyor. /hatch komutu ile tamamen özgün hayvanlar oluşturmak mümkün. Bunlar bir kütüphane üzerinden tüm kullanıcılara sunuluyor. OpenAI, kütüphanede en çok beğenilen 10 evcil hayvan üreticisine 30 günlük ChatGPT Pro hediye edecek. Maskot evcil hayvanlar Windows ve macOS uygulamasında kullanıma sunuldu.

