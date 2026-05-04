OpenAI Codex uygulaması sevimli maskotları sunar

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uzun yıllar önce verimliliği ve motivasyonu arttırmak için Microsoft Office ürünlerinde karşımıza çıkan Clippy animasyonlu maskot bugün yapay zekâ kodlama araçlarına ilham olmaya başladı. OpenAI Codex aracı maskot tarzında evcil hayvanlar sunmaya başladı.

Codex Pets geliyor

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre Codex platformunda kodlama yaparken kullanıcılara artık evcil hayvanlar eşlik edecek. /pet komutuyla gelen evcil hayvanlar işlemler başladığında, devam ederken ya da bittiğinde kullanıcıya farklı animasyonlarla bildirimde bulunuyor.

Pentagon yapay zekâya el koydu 2 gün önce eklendi

Yapay zekâ destekli olan bu evcil hayvanları kullanıcılar da oluşturabiliyor. /hatch komutu ile tamamen özgün hayvanlar oluşturmak mümkün. Bunlar bir kütüphane üzerinden tüm kullanıcılara sunuluyor. OpenAI, kütüphanede en çok beğenilen 10 evcil hayvan üreticisine 30 günlük ChatGPT Pro hediye edecek. Maskot evcil hayvanlar Windows ve macOS uygulamasında kullanıma sunuldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: