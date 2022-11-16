CoinEx’ten sporculara destek

COVID-19 pandemisi 2019’da başladığından beri, dünya genelinde yüz yüze gerçekleştirilen pek çok etkinlik etkilendi. Sporcular için sahada canlı seyirci olmadan yarışmak daha az heyecan verici olmakla birlikte, bu tarz kısıtlamalar spor tutkunlarını üzer. Bu dönemde, raydan çıkan trenin bilinmezliğe doğru yol alışı gibi her şey kontrolden çıkmış görünüyordu. Bununla birlikte, pandemi patlak verdikten sonraki ilk büyük ve kısıtlamasız yüz yüze spor etkinliği olarak, 20 Kasım’da başlayacak olan Katar Dünya Kupası’nın mevcut kaosa bir son vermesi bekleniyor. Dünya galiba artık doğru bir yöne doğru yol almaya çalışıyor.

Dünya Kupası her dört yılda bir düzenlenir. 2010 yılında Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkını kazanmıştı. Bu yılki Dünya Kupası öncekilerden farklı, çünkü Katar, Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan hem tarihteki en küçük ülke hem de ilk İslam ülkesi. CoinEx, bu futbol şölenini çok sayıda yatırımcıyla birlikte takip edecek ve sporcular için tezahürat yapacak.

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Kripto piyasası, birkaç ay önce dikkatini Katar Dünya Kupası’na yöneltti. Her şeyden önce, çeşitli takımlar tarafından çıkarılan fan tokenleri büyük fiyat değişiklikleri yaşadı. CoinEx tarafından sağlanan verilere göre, SANTOS, PORTO, LAZIO ve ALPINE art arda iki ay (Ağustos ve Eylül) artış gösterdi. Daha sonra, Neymar, Cristiano Ronaldo ve David Beckham gibi ünlü futbolcular kendi NFTlerini çıkardılar. Bunun yanında, FIFA, Eylül’de Algorand’da futbol temalı bir NFT koleksiyon platformu “FIFA+Collect”I piyasa sürmeyi teklif etti.

Halihazırda, gittikçe daha fazla şirket kripto paraları benimseyerek geleneksel iş modeli sınırlarının dışına çıkıyor. “Kolay Kripto İşlemleri” motivasyonuna sadık kalan CoinEx, geleneksel finansın kısıtlamalarını sarsmaya devam ederek dünya çapında daha fazla kullanıcıya kripto paraları tanıtıyor. Bu sadakat, FIFA Dünya Kupası’nın öncülüğünü yaptığı değerleri yansıtır. Hararetli maçlarla, Dünya Kupası, farklı kültürlerin çarpışıp birleşmesini sağlayarak barışçıl küresel gelişim için temel bir itici güç oluşturur.

5 yıldır çalışan bir kripto para borsası olan CoinEx, tüm dünyadan kullanıcılara en kolay ve kullanışlı kripto para işlem hizmetlerini ulaştırmak için hiçbir çabadan kaçınmamıştır. Kodlama ve ürünlerin sürekli geliştirilmesiyle, borsa kripto para işlemlerinin en etkileyici büyüsüyle kullanıcıları çekmiştir.

Türkçe, İngilizce, Fransızca, Çince, Arapça, Portekizce dahil olmak üzere 15 dilde hizmet veren CoinEx, 600+ kripto işlem çiftini destekler ve kullanıcıların 10 farklı üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı üzerinden 60 çeşit itibari parayla kripto alım satımı yapmasına izin verir. Borsa, aynı zamanda, spot işlem, vadeli sözleşmeler, marj işlem, finansal hizmetler, AMM ve Dock dahil olmak üzere çok yönlü ürün yelpazesi sunmaktadır. Şu an itibariyle, CoinEx, dünya çapında 200 ülke veya bölgede 3 milyondan fazla insana kolay ve kullanışlı kripto para hizmeti sunmaktadır.

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Önümüzdeki Aralık ayında, CoinEx, 5. yıl dönümünü kutlayacak. Her fırtına çimenlerdeki bir dalgalanmayla başlar. Geçen 5 yılda, CoinEx kendi amaçlarına bağlı kalmıştır ve kapsamlılığı kolay kullanılırlığa dönüştürmüştür. Kripto büyüsünü tüm bölge ve kültürlere ulaştırmak için borsa, kapsayıcılık ve basitlik gibi blokzincirin özelliklerini ürünlerinin tüm yönleriyle birleştirmiştir. Kurulduğundan beri her zaman “Kolay Kripto İşlemler” prensibini uygulayan borsa, kullanıcılardan gelen öneri ve teşekkürler sayesinde güçlü bir geçmiş performans sergilemiştir.

Bir yüzyılda görülmemiş büyük değişikliklerle yüzleştik ve artık yeni bir dönemine doğru yol alıyoruz. Gelecekte, CoinEx, sürekli gelişim içn çabalayacak ve kripto dönemini benimsemek için hazırlanacak. Tüm kullanıcılarla birlikte yeni rekorlara imza attıkça CoinEx, kripto dünyasına açılan kapı olarak önümüzdeki beş yıl içinde tüm dünyadan daha fazla insana birinci sınıf hizmet sunacak.

2022 Katar Dünya Kupası’nı takip etmeye devam ettikçe CoinEx, kendi sınırlarını aşarak hedeflerine ulaşmaları adına tüm sporcular için alkış tutacak ve tezahürat yapacak.

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