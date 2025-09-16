Çok beklenen yerli sedan TOGG T10F'in tartışmalı fiyatını tartıştık! Ne bekledik, ne bulduk(!)

Türkiye'nin yerli sedanı TOGG T10F'in fiyatı açıklandı! Cem Sünbül ve Barış Cankı'nın doğru çıkan fiyat tahmini sonrasında T10F fiyatını ve elektrikli araç pazarındaki rekabeti değerlendirdik.

TOGG T10F'in fiyatları nihayet açıklandı! Cem Sünbül ve Barış Cankı ile birlikte Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un sedan modeli T10F'in fiyat analizi yapıyoruz. Standart menzilli 1.918.000 TL, uzun menzilli 2.268.000 TL'den başlayan fiyatlarla piyasaya çıkan T10F gerçekten beklediğimiz gibi mi?

TOGG T10F vs Tesla Model Y karşılaştırması yaparak hangi elektrikli arabanın daha avantajlı olduğunu değerlendiriyoruz. 335 km standart menzil, 623 km uzun menzil seçenekleriyle T10F'in Tesla karşısındaki durumu nasıl? Fiyat performans açısından hangi elektrikli araba daha mantıklı?

Türkiye'de elektrikli araba pazarında TOGG'un konumu ve rekabet analizine değinmeye gayret ettiğimiz videoda BYD, Tesla ve diğer elektrikli araç markalarına karşı TOGG'un fiyat stratejisi doğru mu sorusuna cevap arıyor, SUV T10X'ten sedan T10F'e geçişin mantığını sorguluyor, yerli otomobilin geleceğini tartışıyoruz.

Euro NCAP'te 5 yıldız alan TOGG T10F'in güvenlik özellikleri ve yeni yazılım sistemi 2.0 ile gelen yenilikler. Panoramik cam tavan, Meridian ses sistemi ve diğer premium donanım seçenekleriyle 3.250.000 TL'ye kadar çıkabilen fiyat konfigürasyonları detaylarıyla açıklıyoruz.

TOGG'un Avrupa pazarındaki stratejisi ve sedan segment tercihi ne kadar doğru? C-SUV segmentinden sedan segmentine geçişin Avrupa'da başarılı olma şansı var mı? Yerli otomobil markamızın uluslararası pazardaki geleceği hakkında görüşlerimizi paylaşıyoruz.

Elektrikli araç alacaklar için TOGG T10F mı Tesla Model Y mi? Menzil, fiyat, donanım ve yazılım karşılaştırması. 88.5 kWh batarya kapasitesiyle gelen T10F'in gerçek kullanım menzili ne kadar? Türkiye şartlarında hangi elektrikli araba daha mantıklı tercih? T10F ile ilgili verdiğimiz detaylı bilgileri ve fiyatıyla ilgili tahminlerimizi yaptığımız videomuza şuradan erişebilrisiniz.

