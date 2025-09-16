Kim Nerede? 452 Tek şarj ile 260 km menzil sunan elektrikli bisiklet: Navee SP01 192 Xiaomi 16 değil Xiaomi 17 serisi geliyor: Hedef iPhone 17 181 iOS 26 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen tüm yenilikler
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Çok beklenen yerli sedan TOGG T10F'in tartışmalı fiyatını tartıştık! Ne bekledik, ne bulduk(!)

    Türkiye'nin yerli sedanı TOGG T10F'in fiyatı açıklandı! Cem Sünbül ve Barış Cankı'nın doğru çıkan fiyat tahmini sonrasında T10F fiyatını ve elektrikli araç pazarındaki rekabeti değerlendirdik.

    TOGG T10F'in fiyatları nihayet açıklandı! Cem Sünbül ve Barış Cankı ile birlikte Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un sedan modeli T10F'in fiyat analizi yapıyoruz. Standart menzilli 1.918.000 TL, uzun menzilli 2.268.000 TL'den başlayan fiyatlarla piyasaya çıkan T10F gerçekten beklediğimiz gibi mi?

    TOGG T10F vs Tesla Model Y karşılaştırması yaparak hangi elektrikli arabanın daha avantajlı olduğunu değerlendiriyoruz. 335 km standart menzil, 623 km uzun menzil seçenekleriyle T10F'in Tesla karşısındaki durumu nasıl? Fiyat performans açısından hangi elektrikli araba daha mantıklı?

    Türkiye'de elektrikli araba pazarında TOGG'un konumu ve rekabet analizine değinmeye gayret ettiğimiz videoda BYD, Tesla ve diğer elektrikli araç markalarına karşı TOGG'un fiyat stratejisi doğru mu sorusuna cevap arıyor, SUV T10X'ten sedan T10F'e geçişin mantığını sorguluyor, yerli otomobilin geleceğini tartışıyoruz.

    Euro NCAP'te 5 yıldız alan TOGG T10F'in güvenlik özellikleri ve yeni yazılım sistemi 2.0 ile gelen yenilikler. Panoramik cam tavan, Meridian ses sistemi ve diğer premium donanım seçenekleriyle 3.250.000 TL'ye kadar çıkabilen fiyat konfigürasyonları detaylarıyla açıklıyoruz.

    TOGG'un Avrupa pazarındaki stratejisi ve sedan segment tercihi ne kadar doğru? C-SUV segmentinden sedan segmentine geçişin Avrupa'da başarılı olma şansı var mı? Yerli otomobil markamızın uluslararası pazardaki geleceği hakkında görüşlerimizi paylaşıyoruz.

    Elektrikli araç alacaklar için TOGG T10F mı Tesla Model Y mi? Menzil, fiyat, donanım ve yazılım karşılaştırması. 88.5 kWh batarya kapasitesiyle gelen T10F'in gerçek kullanım menzili ne kadar? Türkiye şartlarında hangi elektrikli araba daha mantıklı tercih? T10F ile ilgili verdiğimiz detaylı bilgileri ve fiyatıyla ilgili tahminlerimizi yaptığımız videomuza şuradan erişebilrisiniz. 

    Yorumlarınızda TOGG T10F fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi belirtin! Videomuz faydalı olduysa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türkiye'nin otomobil gündemi için takipte kalın!

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum