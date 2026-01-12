Çok sayıda sektörü etkileyen bellek krizi 2031’e kadar sürebilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

CES 2026’nın sona ermesiyle birlikte teknoloji sektörünün önümüzdeki yıllarına dair en kritik başlıklardan biri netleşti. Görünüşe göre küresel bellek krizi beklenenden çok daha derin ve uzun soluklu olacak. Yapay zeka şirketlerinin mevcut üretimi büyük ölçüde kendi ihtiyaçlarına yönlendirmesi, tüketici elektroniği tarafında dengeleri bozmuş durumda.

Fuarda tanıtılan yeni ürünlerin neredeyse tamamı “artan bellek maliyetleri” söylemleriyle lanse edildi. DRAM fiyatlarındaki hızlı yükseliş, 2026’da tüketicilerin doğrudan hissedeceği en büyük sorunlardan biri olarak görülüyor. Sınırlı üretim kapasitesinin büyük bölümünün yapay zeka altyapılarına ayrılması, klasik bilgisayar ve mobil cihaz üreticilerini zor bir sürecin içine sokmuş durumda. DRAM’ler oyun konsollarından ekran kartlarına, otomotivden ağ ekipmanlarına kadar pek çok sektörde kullanılıyor.

Tüketiciler doğrudan hissedecek

DRAM’in bu denli kritik hale gelmesi, küçük miktarda bellek kullanan ürünlerin bile ciddi fiyat artışlarıyla karşılaşmasına neden oluyor. Bunun somut örneklerinden biri Dell’in giriş seviyesi dizüstü bilgisayarı olarak konumlandırdığı XPS 14 modeli. Geçen yıl 1.699 dolar seviyesinden satılan cihazın yeni nesli, 2.050 dolar fiyat etiketiyle geliyor. Bu artışın temel nedenleri arasında bellek maliyetlerindeki yükseliş ilk sıralarda yer alıyor. Hatta bazı üreticiler ürünlerinin fiyatlarını açıklamaktan da kaçındı.

Sistem entegratörleri, bileşen üreticileri ve farklı teknoloji şirketlerinden edinilen bilgilere göre 2026 yılı için bellek arzı şimdiden paylaştırılmış durumda. Sektör kaynakları, mevcut koşulların devam etmesi halinde bellek sıkıntısının 2031’e kadar uzayabileceğini dile getiriyor.

Tedarikin 2026 için önceden planlanmış olması yılın ilk aylarında bellek fiyatlarının görece stabil kalabileceğine işaret ediyor. Ancak yıl ilerledikçe stokların azalmasıyla birlikte fiyat baskısının daha da artması bekleniyor. İsmini açıklamak istemeyen sektör kaynakları fiyatların düşmeden önce daha da yükselebileceğini ifade ediyor.

