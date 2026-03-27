Çok sevilen Dispatch, bu yaz Xbox platformlarına geliyor

Tam Boyutta Gör 2025’in en dikkat çeken yapımlarından biri olarak öne çıkan anlatı odaklı süper kahraman oyunu Dispatch, uzun süredir merak edilen Xbox sürümüne nihayet kavuşuyor. Daha önce PlayStation 5 ve PC’de yayınlanan ve geniş bir oyuncu kitlesine ulaşan yapım, bu yaz döneminde Xbox platformuna gelecek.

Play Anywhere destekli olacak

Xbox Partner Preview etkinliğinde yapılan duyuruda AdHoc Studio tarafından geliştirilen Dispatch, Xbox Series X|S, PC (Xbox uygulaması) ve Xbox Cloud üzerinden bu yaz oyuncularla buluşacak. Ayrıca yapım, çıkış gününde Xbox Play Anywhere desteğiyle sunulacak. Bu sayede oyuncular, oyunu konsolda başlatıp PC veya Windows tabanlı taşınabilir cihazlarda kaldıkları yerden devam edebilecek.

Oyunun Xbox sürümü için net bir çıkış tarihi henüz paylaşılmış değil. Ancak fiyatlandırma konusunda detaylar ortaya çıkmış durumda. Dispatch’in standart sürümü 30 dolar, dört dijital çizgi roman ve bir dijital sanat kitabı içeren Deluxe sürümü ise 40 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Öte yandan oyunun Nintendo Switch versiyonu, içerik sansürü iddiaları nedeniyle tartışmalara sahne olmuştu. Xbox sürümünde ise tüm içeriklerin eksiksiz şekilde yer alması bekleniyor. Ayrıca yapım, ilk olarak bölümler halinde yayınlanmıştı ama Xbox versiyonunda tek paket halinde eksiksiz olarak sunulması bekleniyor.

Oyun, klasik süper kahraman anlatılarını farklı bir bakış açısıyla ele alıyor ve kendisini bir “süper kahraman işyeri komedisi” olarak tanımlıyor. Hikayede oyuncular, kariyerini kaybetmiş bir süper kahraman olan Robert Robertson karakterini kontrol ediyor. Robertson, istemeyerek de olsa masa başı bir işe giriyor ve diğer kahramanları sahaya yönlendiren bir koordinatör rolünü üstleniyor. Bu yapı, hem anlatı hem de oynanış tarafında alışılmışın dışında bir deneyim sunuyor.

