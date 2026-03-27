Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çok sevilen Dispatch, bu yaz Xbox platformlarına geliyor

    2025’in dikkat çeken, AdHoc Studio tarafından geliştirilen anlatı oyunlarından Dispatch, bu yaz Xbox platformuna çıkacak. Ayrıca oyun Xbox Play Anywhere desteğiyle gelecek.

    2025’in en dikkat çeken yapımlarından biri olarak öne çıkan anlatı odaklı süper kahraman oyunu Dispatch, uzun süredir merak edilen Xbox sürümüne nihayet kavuşuyor. Daha önce PlayStation 5 ve PC’de yayınlanan ve geniş bir oyuncu kitlesine ulaşan yapım, bu yaz döneminde Xbox platformuna gelecek.

    Play Anywhere destekli olacak

    Xbox Partner Preview etkinliğinde yapılan duyuruda AdHoc Studio tarafından geliştirilen Dispatch, Xbox Series X|S, PC (Xbox uygulaması) ve Xbox Cloud üzerinden bu yaz oyuncularla buluşacak. Ayrıca yapım, çıkış gününde Xbox Play Anywhere desteğiyle sunulacak. Bu sayede oyuncular, oyunu konsolda başlatıp PC veya Windows tabanlı taşınabilir cihazlarda kaldıkları yerden devam edebilecek.

    Oyunun Xbox sürümü için net bir çıkış tarihi henüz paylaşılmış değil. Ancak fiyatlandırma konusunda detaylar ortaya çıkmış durumda. Dispatch’in standart sürümü 30 dolar, dört dijital çizgi roman ve bir dijital sanat kitabı içeren Deluxe sürümü ise 40 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

    Öte yandan oyunun Nintendo Switch versiyonu, içerik sansürü iddiaları nedeniyle tartışmalara sahne olmuştu. Xbox sürümünde ise tüm içeriklerin eksiksiz şekilde yer alması bekleniyor. Ayrıca yapım, ilk olarak bölümler halinde yayınlanmıştı ama Xbox versiyonunda tek paket halinde eksiksiz olarak sunulması bekleniyor.

    Oyun, klasik süper kahraman anlatılarını farklı bir bakış açısıyla ele alıyor ve kendisini bir “süper kahraman işyeri komedisi” olarak tanımlıyor. Hikayede oyuncular, kariyerini kaybetmiş bir süper kahraman olan Robert Robertson karakterini kontrol ediyor. Robertson, istemeyerek de olsa masa başı bir işe giriyor ve diğer kahramanları sahaya yönlendiren bir koordinatör rolünü üstleniyor. Bu yapı, hem anlatı hem de oynanış tarafında alışılmışın dışında bir deneyim sunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    amortisör takozu değişmezse ne olur f30 en sorunsuz motor tayfun demir serbest yabancı dizi indir tnc group staj şikayet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP ProBook 450
    HP ProBook 450
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum