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    ColorOS 17 açık beta programı başladı: Oppo, OnePlus ve Realme modelleri listede

    Oppo, OnePlus ve Realme markalarının toplam 17 modeli için ColorOS 17 açık beta programı başladı. Kullanıcılar, 12 Ekim'e kadar başvuru yaparak yeni yazılımı dağıtımdan önce deneyebilecek.

    ColorOS 17 açık beta programı başladı: İşte desteklenen modeller Tam Boyutta Gör
    Oppo, OnePlus ve Realme kullanıcılarının yeni yazılım özelliklerini resmi dağıtımdan önce deneyebilmesini sağlayan ColorOS 17 açık beta programını başlattı. Toplamda 17 telefon modelini kapsayan program için başvurular 12 Ekim'e kadar devam edecek. ColorOS 17'nin küresel lansmanı ise 13 Ekim'de gerçekleştirilecek.

    Oppo, ColorOS 17'nin küresel tanıtımına günler kala yeni işletim sistemi sürümünü test etmek isteyen kullanıcılar için açık beta programını kullanıma sundu. Program, Oppo'nun yanı sıra aynı yazılım altyapısından yararlanan OnePlus ve Realme markalarının belirli modellerini de kapsıyor. Ancak beta sürümüne erişim şimdilik belirli ülkelerle sınırlı.

    ColorOS 17 beta alacak Oppo modelleri

    Oppo, Find X9, Find X8 ve Reno 15 serilerindeki sekiz akıllı telefon için ColorOS 17 açık beta programını başlattı. Program Hindistan, Endonezya ve Malezya'da kullanılabiliyor. Ancak Reno 15 Pro ve Reno 15 Pro Mini modelleri için beta erişimi yalnızca Hindistan ve Malezya'da sunuluyor.

    ColorOS 17 beta programına katılabilecek Oppo modelleri şu şekilde:

    • Oppo Find X9 Ultra
    • Oppo Find X9 Pro
    • Oppo Find X9
    • Oppo Find X9s
    • Oppo Find X8 Pro
    • Oppo Find X8
    • Oppo Reno 15 Pro
    • Oppo Reno 15 Pro Mini

    Kullanıcıların beta programına başvurmadan önce telefonlarını mevcut en güncel yazılım sürümüne yükseltmeleri gerekiyor. Ardından Ayarlar > Cihaz hakkında > Beta Programı bölümünden başvuru yapılabiliyor. Başvurusu onaylanan kullanıcılar, ColorOS 17 beta güncellemesini OTA üzerinden indirebilecek.

    OnePlus modelleri de ColorOS 17 beta programına katıldı

    OnePlus da beş üst segment akıllı telefon için ColorOS 17 açık beta programını duyurdu. Şimdilik yalnızca Hindistan'daki kullanıcıların katılabildiği program, markanın yeni nesil amiral gemisi modellerinin yanı sıra önceki nesil cihazlarını da kapsıyor.

    Beta programına dahil edilen OnePlus modelleri şöyle:

    • OnePlus 15
    • OnePlus 15R
    • OnePlus 13
    • OnePlus 13R
    • OnePlus 13s

    Başvuru yapmak isteyen kullanıcıların cihazlarını güncelledikten sonra Ayarlar > Cihaz hakkında > sağ üst köşedeki üç nokta > Beta Programı adımlarını izlemesi gerekiyor. Başvurusu kabul edilen kullanıcılar, güncellemeyi aynı menü üzerinden indirebilecek.

    Realme GT serisi de beta listesinde

    Realme tarafında ise GT serisinin son iki neslinden dört model grubu ColorOS 17 açık beta programına dahil edildi. Program şu anda yalnızca Hindistan'daki kullanıcılara açık.

    Beta güncellemesini alabilecek Realme modelleri şunlar:

    • Realme GT 8 Pro ve GT 8 Pro Dream Edition
    • Realme GT 7 Pro
    • Realme GT 7T
    • Realme GT 7 ve GT 7 Dream Edition

    Realme kullanıcılarının başvuru öncesinde bekleyen yazılım güncellemelerini yüklemeleri gerekiyor. Daha sonra Ayarlar > Cihaz hakkında > Güncel > sağ üst köşedeki simge > Beta Programı yolunu izleyerek başvurularını tamamlayabiliyorlar. Onaylanan başvuruların ardından güncelleme OTA üzerinden indirilebiliyor.

    Başvurular 12 Ekim'de sona erecek

    Oppo, OnePlus ve Realme kullanıcıları için açılan ColorOS 17 açık beta programına başvurular 12 Ekim'e kadar devam edecek. Üreticiler, programa katılabilecek kullanıcı sayısına ilişkin bir sınır açıklamadı. Bununla birlikte beta sürümünün kararlı sürüm kadar sorunsuz çalışmayabileceği ve günlük kullanımda çeşitli hatalarla karşılaşılabileceği unutulmamalı.

    ColorOS 17'nin küresel lansmanı 13 Ekim'de gerçekleştirilecek. Tanıtımla birlikte yeni yazılımın özellikleri ve kararlı sürümün hangi cihazlara, ne zaman dağıtılacağı hakkında daha fazla ayrıntının açıklanması bekleniyor. 

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