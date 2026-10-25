Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ColorOS 17 güncellemesi beklenenden erken geldi: İşte modeller

    ColorOS 17 güncellemesi için beklenen tarih gelmeden dağıtım başladı. OnePlus 15 ve Oppo'nun yeni modelleri, Android 17 tabanlı güncellemeyi almaya başladı.    

    ColorOS 17 güncellemesi beklenenden erken geldi: İşte modeller Tam Boyutta Gör
    OnePlus ve Oppo'nun Android 17 tabanlı ColorOS 17 güncellemesi için dağıtım süreci beklenenden erken başladı. Şirketler daha önce ilk güncellemelerin 29 Ekim'de yayınlanacağını açıklamıştı. Ancak bazı modeller için kararlı sürüm şimdiden kullanıcılara ulaşmaya başladı.

    OnePlus 15 ColorOS 17 güncellemesini aldı

    OnePlus, OnePlus 15 için ColorOS 17 dağıtımının başladığını resmi topluluk forumu üzerinden doğruladı. Güncelleme şu anda Hindistan ile sınırlı ve CPH2745_17.0.0.102(EX01) firmware sürümüyle sunuluyor. Daha önce ColorOS 17 beta sürümünü kullanan OnePlus 15 sahipleri yaklaşık 540 MB boyutunda daha küçük bir paket alıyor. Kararlı sürümü ilk kez yükleyen diğer kullanıcılar içinse güncellemenin boyutu 3,5 GB'ın üzerinde.

    Güncelleme bildirimi henüz gelmeyen kullanıcılar, Ayarlar > Sistem ve Güncellemeler > Yazılım Güncelleme yolunu takip ederek manuel kontrol gerçekleştirebilir. Güncelleme burada da görünmüyorsa Beta Programı üzerinden Release Candidate seçeneği kontrol edilebilir.

    Oppo modelleri de güncellemeyi erken aldı

    OnePlus 15'in ardından Oppo'nun bazı yeni modelleri de ColorOS 17 güncellemesini planlanan tarihten önce almaya başladı. Şirketin resmi topluluk forumunda yaptığı duyurulara göre şu modeller için dağıtım başladı:

    • Oppo Find X9
    • Oppo Find X9 Pro
    • Oppo Find X9 Ultra
    • Oppo Find X9s
    • Oppo Find N6

    Dağıtım ilk etapta sınırlı bölgelerde gerçekleştiriliyor. Oppo Find N6 için güncelleme şu anda Tayland'da sunulurken diğer modellerde Hindistan, Endonezya ve Malezya'daki kullanıcılar güncellemeyi almaya başladı. İlerleyen süreçte dağıtımın daha fazla bölgeye genişletilmesi bekleniyor. Oppo da hem beta hem de beta kullanmayan kullanıcılara güncellemeyi sunuyor.

    Beta sürümünü kullananlar yaklaşık 500 MB, güncellemeyi ilk kez alan diğer kullanıcılar ise yaklaşık 3,5 GB boyutunda paket indiriyor. ColorOS 17 dağıtımında sıradaki markanın ise Realme olması bekleniyor. Şirketin güncellemeyi ne zaman yayınlayacağı henüz açıklanmasa da dağıtımın kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    Profil resmi
    emrahmt 1 gün önce

    tuhaf

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    a101 de satılan sigaralar sanane saman ye ben tokum sen ye devamı işler pazar günü açık mı byd alınır mı evde hamam böceği neden olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    POCO C81 Pro
    POCO C81 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    HP PROBOOK 4
    HP PROBOOK 4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum