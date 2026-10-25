ColorOS 17 güncellemesi beklenenden erken geldi: İşte modeller

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Tam Boyutta Gör OnePlus ve Oppo'nun Android 17 tabanlı ColorOS 17 güncellemesi için dağıtım süreci beklenenden erken başladı. Şirketler daha önce ilk güncellemelerin 29 Ekim'de yayınlanacağını açıklamıştı. Ancak bazı modeller için kararlı sürüm şimdiden kullanıcılara ulaşmaya başladı.

OnePlus 15 ColorOS 17 güncellemesini aldı

OnePlus, OnePlus 15 için ColorOS 17 dağıtımının başladığını resmi topluluk forumu üzerinden doğruladı. Güncelleme şu anda Hindistan ile sınırlı ve CPH2745_17.0.0.102(EX01) firmware sürümüyle sunuluyor. Daha önce ColorOS 17 beta sürümünü kullanan OnePlus 15 sahipleri yaklaşık 540 MB boyutunda daha küçük bir paket alıyor. Kararlı sürümü ilk kez yükleyen diğer kullanıcılar içinse güncellemenin boyutu 3,5 GB'ın üzerinde.

Güncelleme bildirimi henüz gelmeyen kullanıcılar, Ayarlar > Sistem ve Güncellemeler > Yazılım Güncelleme yolunu takip ederek manuel kontrol gerçekleştirebilir. Güncelleme burada da görünmüyorsa Beta Programı üzerinden Release Candidate seçeneği kontrol edilebilir.

Oppo modelleri de güncellemeyi erken aldı

OnePlus 15'in ardından Oppo'nun bazı yeni modelleri de ColorOS 17 güncellemesini planlanan tarihten önce almaya başladı. Şirketin resmi topluluk forumunda yaptığı duyurulara göre şu modeller için dağıtım başladı:

Oppo Find X9

Oppo Find X9 Pro

Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9s

Oppo Find N6

Dağıtım ilk etapta sınırlı bölgelerde gerçekleştiriliyor. Oppo Find N6 için güncelleme şu anda Tayland'da sunulurken diğer modellerde Hindistan, Endonezya ve Malezya'daki kullanıcılar güncellemeyi almaya başladı. İlerleyen süreçte dağıtımın daha fazla bölgeye genişletilmesi bekleniyor. Oppo da hem beta hem de beta kullanmayan kullanıcılara güncellemeyi sunuyor.

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Beta sürümünü kullananlar yaklaşık 500 MB, güncellemeyi ilk kez alan diğer kullanıcılar ise yaklaşık 3,5 GB boyutunda paket indiriyor. ColorOS 17 dağıtımında sıradaki markanın ise Realme olması bekleniyor. Şirketin güncellemeyi ne zaman yayınlayacağı henüz açıklanmasa da dağıtımın kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

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ColorOS 17 güncellemesi beklenenden erken geldi: İşte modeller

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