Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ColorOS 17'nin tasarımı ortaya çıktı: Apple'dan ilham alacak

    Sızdırılan bilgilere göre OPPO'nun Android 17 tabanlı ColorOS 17 güncellemesi, Liquid Glass benzeri tasarım, yeni animasyonlar ve daha akıcı bir deneyim sunacak.

    ColorOS 17'nin tasarımı ortaya çıktı: Apple'dan ilham alacak Tam Boyutta Gör
    OPPO'nun Android 17 tabanlı yeni arayüzü ColorOS 17 hakkında ilk detaylar ortaya çıktı. Sızıntılara göre şirket, yeni sürümde hem görsel tasarıma hem de sistem performansına odaklanarak kapsamlı değişiklikler hazırlıyor.

    Liquid Glass benzeri arayüz ve yeni animasyonlarla geliyor

    Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre ColorOS 17, sistem genelinde daha fazla "Liquid Glass" tarzı tasarım öğesine yer verecek. Arayüzün farklı bölümlerinde daha tutarlı ve yumuşak köşe tasarımları kullanılacağı belirtiliyor. Yeni sürümde dikkat çeken bir diğer yenilik ise gelişmiş ışık ve animasyon efektleri olacak.

    Bildirimler, açılır pencereler, Dynamic Island benzeri arayüz öğeleri ve müzik oynatma ekranlarında gerçek zamanlı ışık efektlerinin kullanılacağı paylaşıldı. Bu sayede sistem animasyonlarının daha canlı ve akıcı görünmesi hedefleniyor. Ayrıca ColorOS 17'nin performans alanında da önemli iyileştirmeler sunacağı söyleniyor.

    Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre güncelleme, işlemci kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak yeni optimizasyonlar içerecek. Bunun yanında bellek yönetimi ve çoklu görev performansında da iyileştirmeler yapılacak.

    Uygulamaların arka planda daha uzun süre aktif kalabilmesi, sistem genelinde daha akıcı animasyonlar ve daha az kare düşüşü de beklenen yenilikler arasında yer alıyor. Kamera tarafında ise yakınlaştırma geçişlerinin daha pürüzsüz hale getirilmesi ve fotoğraf-video çekim deneyiminin geliştirilmesi planlanıyor.

    Henüz OPPO tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak mevcut bilgiler doğru çıkarsa ColorOS 17, son yılların en büyük tasarım güncellemelerinden biri olabilir.

    Yeni arayüzün ilk olarak ekim ayında Çin'de tanıtılması beklenen OPPO Find X10 serisiyle birlikte kullanıcılara sunulması bekleniyor. Daha sonra ise diğer uyumlu cihazlar için güncelleme takviminin açıklanması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dacia sandero stepway 1.0 yorumlar yapışkan tuşlar nasıl kapatılır qashqai paket sıralaması hyundai atos yorum go kart motoru

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17
    Apple iPhone 17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum