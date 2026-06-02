ColorOS 17'nin tasarımı ortaya çıktı: Apple'dan ilham alacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör OPPO'nun Android 17 tabanlı yeni arayüzü ColorOS 17 hakkında ilk detaylar ortaya çıktı. Sızıntılara göre şirket, yeni sürümde hem görsel tasarıma hem de sistem performansına odaklanarak kapsamlı değişiklikler hazırlıyor.

Liquid Glass benzeri arayüz ve yeni animasyonlarla geliyor

Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre ColorOS 17, sistem genelinde daha fazla "Liquid Glass" tarzı tasarım öğesine yer verecek. Arayüzün farklı bölümlerinde daha tutarlı ve yumuşak köşe tasarımları kullanılacağı belirtiliyor. Yeni sürümde dikkat çeken bir diğer yenilik ise gelişmiş ışık ve animasyon efektleri olacak.

Bildirimler, açılır pencereler, Dynamic Island benzeri arayüz öğeleri ve müzik oynatma ekranlarında gerçek zamanlı ışık efektlerinin kullanılacağı paylaşıldı. Bu sayede sistem animasyonlarının daha canlı ve akıcı görünmesi hedefleniyor. Ayrıca ColorOS 17'nin performans alanında da önemli iyileştirmeler sunacağı söyleniyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre güncelleme, işlemci kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak yeni optimizasyonlar içerecek. Bunun yanında bellek yönetimi ve çoklu görev performansında da iyileştirmeler yapılacak.

Oppo ColorOS 16.1 güncellemesi başladı: İşte gelen tüm yenilikler 2 hf. önce eklendi

Uygulamaların arka planda daha uzun süre aktif kalabilmesi, sistem genelinde daha akıcı animasyonlar ve daha az kare düşüşü de beklenen yenilikler arasında yer alıyor. Kamera tarafında ise yakınlaştırma geçişlerinin daha pürüzsüz hale getirilmesi ve fotoğraf-video çekim deneyiminin geliştirilmesi planlanıyor.

Henüz OPPO tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak mevcut bilgiler doğru çıkarsa ColorOS 17, son yılların en büyük tasarım güncellemelerinden biri olabilir.

Yeni arayüzün ilk olarak ekim ayında Çin'de tanıtılması beklenen OPPO Find X10 serisiyle birlikte kullanıcılara sunulması bekleniyor. Daha sonra ise diğer uyumlu cihazlar için güncelleme takviminin açıklanması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: