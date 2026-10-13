ColorOS 17 tanıtıldı: İşte özellikleri ve dağıtım takvimi

ColorOS 17, daha akıcı bir arayüz deneyimi sunacak
ColorOS 17, önceki sürümlerde gördüğümüz yarı saydam tasarım anlayışını devam ettiriyor. OPPO, arayüzdeki görsel öğelerin saydamlığını artırırken Apple’ın Liquid Glass tasarım yaklaşımını andıran bir görünüm benimsiyor. Ancak şirketin odak noktası yalnızca tasarım değil. Yeni sürümde kaynak tüketimini azaltmaya ve uygulamalar arasındaki geçişleri hızlandırmaya yönelik önemli iyileştirmeler de bulunuyor.
Living Flow Design adı verilen yeni tasarım anlayışı, arayüzdeki animasyonların daha akıcı ve doğal görünmesini amaçlıyor. Özellikle bildirim paneli ile kontrol merkezi gibi benzer ekranlar arasında geçiş yapılırken esnek ve zıplama efektleri içeren animasyonlar dikkat çekiyor.
ColorOS 17’ye yapay zeka destekli yeni özellikler eklendi
OPPO, yeni arayüzde AI Mind adı verilen yapay zeka araçlarını da geliştiriyor. Kullanıcıların telefonlarında sakladıkları bilgileri düzenlemesine ve bunlardan yararlanmasına yardımcı olan sistem, artık daha gelişmiş görevleri yerine getirebilen yapay zeka ajanlarını destekliyor.
AI Mind Pilot üzerinden çalışan bu özellikler, telefondaki dosyaları düzenleyebiliyor, fotoğraf ve videoları etkinliklere göre klasörlere ayırabiliyor ve planlar hazırlayabiliyor. Ayrıca uçuş rezervasyonu yapma ve belgeler üzerinde çalışma gibi daha karmaşık görevleri de gerçekleştirebiliyor.
OPPO, veri gizliliği konusunda da bazı ayrıntılar paylaştı. Şirkete göre indeksleme işlemlerinin büyük bölümü doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştiriliyor. İnternet üzerinden paylaşılması gereken dosya ve bilgiler içinse kullanıcının açık onayı gerekiyor. Yapay zeka ajanları, görevlerini yerine getirmek için OpenAI ve Manus tarafından sunulan üçüncü taraf modellere API aracılığıyla erişebiliyor.
Yapay zekayla oluşturulan sesler ve videolar tespit edilebilecek
Özellikle yapay zeka destekli ses taklidi ve sahte video teknolojilerinin yaygınlaştığı bir dönemde geliştirilen özellik, kullanıcıların dolandırıcılık girişimlerine karşı korunmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Bununla birlikte OPPO, paylaşılan bilgilerde sistemin hangi yöntemlerle çalıştığına ve tespit doğruluğuna ilişkin ayrıntılı teknik veriler sunmadı.
ColorOS 17 hangi telefonlara gelecek?
OPPO, ColorOS 17’nin kararlı sürümünü Find X10 serisiyle birlikte küresel pazarda kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Şirket ayrıca mevcut cihazlar için güncelleme takvimini de paylaştı.
Find N6, Find X9 serisi, Find N5, Find X8 serisi ve Reno 16 serisi, ekim ayının sonuna kadar ColorOS 17 güncellemesini alması planlanan ilk cihaz grupları arasında yer alıyor. Güncelleme takvimi ise şu şekilde açıklandı:
29 Ekim 2026
- OPPO Find N6
- OPPO Find X9 Ultra
- OPPO Find X9s
- OPPO Find X9 Pro
- OPPO Find X9
30 Ekim 2026
- OPPO Find N5
- OPPO Find X8 Pro
- OPPO Find X8
- OPPO Reno16 Pro 5G
- OPPO Reno16 5G
- OPPO Reno16c 5G
- OPPO Reno16 FS 5G
- OPPO Reno16 F 5G
Kasım 2026
- OPPO Find N3
- OPPO Find N3 Flip
- OPPO Reno15 Pro Max 5G
- OPPO Reno15 Pro 5G
- OPPO Reno15 Pro Mini 5G
- OPPO Reno15 5G
- OPPO Reno15 F 5G
- OPPO Reno15c 5G
- OPPO Reno15 A
- OPPO Reno14 Pro 5G
- OPPO Reno14 5G
- OPPO Reno14 5G Diwali Edition
- OPPO Reno14 FS 5G
- OPPO Reno14 F 5G
- OPPO Reno14 F Dark Side Limited Edition
- OPPO K14x 5G
- OPPO K14 5G
- OPPO K13x 5G
- OPPO F33 5G
- OPPO F31 5G
- OPPO F29 5G
Aralık 2026
- OPPO Reno13 Pro 5G
- OPPO Reno13 5G
- OPPO Reno13 FS 5G
- OPPO Reno13 A
- OPPO Reno13 F 5G
- OPPO Reno13 F
- OPPO K13 Turbo Pro 5G
- OPPO K13 Turbo 5G
- OPPO K13 5G
- OPPO Pad 5
- OPPO Pad 5 Matte Display Edition
- OPPO Pad 3 Pro
- OPPO Pad 3
- OPPO Pad 3 Matte Display Edition
2027'nin ilk çeyreği
- OPPO Find N2 Flip
- OPPO Reno12 Pro 5G
- OPPO Reno12 5G
- OPPO Reno12 Pro 5G Manish Malhotra Limited Edition
- OPPO F33 Pro 5G
- OPPO F31 Pro+ 5G
- OPPO F31 Pro 5G
- OPPO F29 Pro 5G
- OPPO Pad SE
- OPPO Pad SE Matte Display Edition
OPPO ve alt markası OnePlus, bazı modeller için kararlı sürüm öncesinde açık beta programlarını da başlattı. Uyumlu cihaz sahipleri, ilgili beta programlarına katılarak yeni arayüzü resmi dağıtım öncesinde deneyebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: