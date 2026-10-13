ColorOS 17 tanıtıldı: İşte özellikleri ve dağıtım takvimi

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Tam Boyutta Gör OPPO, Android 17 tabanlı yeni arayüzü ColorOS 17’yi tanıttı. Şirketin yeni yazılımı, görsel yeniliklerin yanı sıra performans iyileştirmeleri ve yapay zeka destekli araçlarla öne çıkıyor. ColorOS 17, ilk olarak 21 Ekim’de küresel lansmanı yapılması planlanan Find X10 serisiyle birlikte kullanıma sunulacak.

ColorOS 17, daha akıcı bir arayüz deneyimi sunacak

ColorOS 17, önceki sürümlerde gördüğümüz yarı saydam tasarım anlayışını devam ettiriyor. OPPO, arayüzdeki görsel öğelerin saydamlığını artırırken Apple’ın Liquid Glass tasarım yaklaşımını andıran bir görünüm benimsiyor. Ancak şirketin odak noktası yalnızca tasarım değil. Yeni sürümde kaynak tüketimini azaltmaya ve uygulamalar arasındaki geçişleri hızlandırmaya yönelik önemli iyileştirmeler de bulunuyor.

Tam Boyutta Gör OPPO’nun geliştirdiği Luminous Rendering Engine, önceki ColorOS sürümlerine kıyasla yüzde 30 daha az kaynak tüketiyor. Laminar Flow Engine ise uygulama önizlemelerinin yüzde 50 daha hızlı yüklenmesini sağlarken daha az RAM kullanıyor. Şirket, bu optimizasyonlar sayesinde arka planda daha fazla uygulamanın etkin kalabileceğini belirtiyor.

Living Flow Design adı verilen yeni tasarım anlayışı, arayüzdeki animasyonların daha akıcı ve doğal görünmesini amaçlıyor. Özellikle bildirim paneli ile kontrol merkezi gibi benzer ekranlar arasında geçiş yapılırken esnek ve zıplama efektleri içeren animasyonlar dikkat çekiyor.

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ColorOS 17’ye yapay zeka destekli yeni özellikler eklendi

OPPO, yeni arayüzde AI Mind adı verilen yapay zeka araçlarını da geliştiriyor. Kullanıcıların telefonlarında sakladıkları bilgileri düzenlemesine ve bunlardan yararlanmasına yardımcı olan sistem, artık daha gelişmiş görevleri yerine getirebilen yapay zeka ajanlarını destekliyor.

AI Mind Pilot üzerinden çalışan bu özellikler, telefondaki dosyaları düzenleyebiliyor, fotoğraf ve videoları etkinliklere göre klasörlere ayırabiliyor ve planlar hazırlayabiliyor. Ayrıca uçuş rezervasyonu yapma ve belgeler üzerinde çalışma gibi daha karmaşık görevleri de gerçekleştirebiliyor.

OPPO, veri gizliliği konusunda da bazı ayrıntılar paylaştı. Şirkete göre indeksleme işlemlerinin büyük bölümü doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştiriliyor. İnternet üzerinden paylaşılması gereken dosya ve bilgiler içinse kullanıcının açık onayı gerekiyor. Yapay zeka ajanları, görevlerini yerine getirmek için OpenAI ve Manus tarafından sunulan üçüncü taraf modellere API aracılığıyla erişebiliyor.

Tam Boyutta Gör ColorOS 17’nin bir diğer yeniliği AI Photo Agent olarak adlandırılıyor. Bu özellik, kullanıcıların fotoğraflarını doğal dilde verilen komutlarla düzenlemesine olanak tanıyor. Google Fotoğraflar uygulamasındaki “Help Me Edit” özelliğine benzer bir yaklaşım benimseyen sistem, yalnızca metin komutlarını değil, başka fotoğrafları da referans olarak kullanabiliyor. Böylece kullanıcılar, bir görüntünün stilini veya düzenleme biçimini başka bir fotoğrafa örnek göstererek kendi çekimlerine uygulayabiliyor.

Yapay zekayla oluşturulan sesler ve videolar tespit edilebilecek

Tam Boyutta Gör ColorOS 17 ile sunulacak dikkat çekici özelliklerden biri de AI Call Guard. Bu sistem, telefon görüşmelerinde duyulan bir sesin veya görüntülü görüşme sırasında karşılaşılan bir kişinin videosunun yapay zekayla oluşturulup oluşturulmadığını tespit etmeyi amaçlıyor.

Özellikle yapay zeka destekli ses taklidi ve sahte video teknolojilerinin yaygınlaştığı bir dönemde geliştirilen özellik, kullanıcıların dolandırıcılık girişimlerine karşı korunmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Bununla birlikte OPPO, paylaşılan bilgilerde sistemin hangi yöntemlerle çalıştığına ve tespit doğruluğuna ilişkin ayrıntılı teknik veriler sunmadı.

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ColorOS 17 hangi telefonlara gelecek?

OPPO, ColorOS 17’nin kararlı sürümünü Find X10 serisiyle birlikte küresel pazarda kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Şirket ayrıca mevcut cihazlar için güncelleme takvimini de paylaştı.

Find N6, Find X9 serisi, Find N5, Find X8 serisi ve Reno 16 serisi, ekim ayının sonuna kadar ColorOS 17 güncellemesini alması planlanan ilk cihaz grupları arasında yer alıyor. Güncelleme takvimi ise şu şekilde açıklandı:

29 Ekim 2026

OPPO Find N6

OPPO Find X9 Ultra

OPPO Find X9s

OPPO Find X9 Pro

OPPO Find X9

30 Ekim 2026

OPPO Find N5

OPPO Find X8 Pro

OPPO Find X8

OPPO Reno16 Pro 5G

OPPO Reno16 5G

OPPO Reno16c 5G

OPPO Reno16 FS 5G

OPPO Reno16 F 5G

Kasım 2026

OPPO Find N3

OPPO Find N3 Flip

OPPO Reno15 Pro Max 5G

OPPO Reno15 Pro 5G

OPPO Reno15 Pro Mini 5G

OPPO Reno15 5G

OPPO Reno15 F 5G

OPPO Reno15c 5G

OPPO Reno15 A

OPPO Reno14 Pro 5G

OPPO Reno14 5G

OPPO Reno14 5G Diwali Edition

OPPO Reno14 FS 5G

OPPO Reno14 F 5G

OPPO Reno14 F Dark Side Limited Edition

OPPO K14x 5G

OPPO K14 5G

OPPO K13x 5G

OPPO F33 5G

OPPO F31 5G

OPPO F29 5G

Aralık 2026

OPPO Reno13 Pro 5G

OPPO Reno13 5G

OPPO Reno13 FS 5G

OPPO Reno13 A

OPPO Reno13 F 5G

OPPO Reno13 F

OPPO K13 Turbo Pro 5G

OPPO K13 Turbo 5G

OPPO K13 5G

OPPO Pad 5

OPPO Pad 5 Matte Display Edition

OPPO Pad 3 Pro

OPPO Pad 3

OPPO Pad 3 Matte Display Edition

2027'nin ilk çeyreği

OPPO Find N2 Flip

OPPO Reno12 Pro 5G

OPPO Reno12 5G

OPPO Reno12 Pro 5G Manish Malhotra Limited Edition

OPPO F33 Pro 5G

OPPO F31 Pro+ 5G

OPPO F31 Pro 5G

OPPO F29 Pro 5G

OPPO Pad SE

OPPO Pad SE Matte Display Edition

OPPO ve alt markası OnePlus, bazı modeller için kararlı sürüm öncesinde açık beta programlarını da başlattı. Uyumlu cihaz sahipleri, ilgili beta programlarına katılarak yeni arayüzü resmi dağıtım öncesinde deneyebiliyor.

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ColorOS 17 tanıtıldı: İşte özellikleri ve dağıtım takvimi

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