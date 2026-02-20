Android 17, Oppo ve OnePlus için büyük güncelleme olacak: Hız, performans, pil yönetimi

ColorOS 17 & OxygenOS 17 güncellemesi neler getirecek?
ColorOS ve OxygenOS, Oppo ve kardeş şirketi OnePlus tarafından kullanılan özel Android arayüzleri. Google’ın Android 17 beta sürümünü yayınlanmasının ardından, ColorOS 17 ve OxygenOS 17'nin de yakında yayınlanması bekleniyor. Resmi duyurudan önce, sızıntı Android 17 güncellemesinin ayrıntılarını ortaya koyuyor.
Performans iyileştirmeleri
ColorOS 17 ve OxygenOS 17 ile CPU kaynak yönetimi iyileştirilecek. Bu, elbette performans artışına yol açacak. Daha iyi bellek yönetimiyle genel kullanımda daha az takılma, uygulama açılışlarında hızlanma gözlemlenecek. Çoklu görev performansı da daha uzun uygulama saklama süresiyle iyileştirilecek. Pil ömrünü iyileştirmeyi amaçlayan yazılım optimizasyonlarının da yapıldığı belirtiliyor.
Animasyonlar ve kamera iyileştirmeleri
Oppo ve OnePlus, Android 17 güncellemesiyle sistem genelinde animasyonları da hızlandıracak. Arayüz daha akıcı ve kararlı hale gelecek.
Tabii ki kamera bölümünde de iyileştirmeler görülecek. Özellikle fotoğraf ve video çekerken yakınlaştırma yapıldığında geçişler daha sorunsuz olacak. Sürekli yakınlaştırma da daha az gecikme yaşanacak.
OnePlus ve Oppo, henüz Android 17 takvimini yayınlamadı. Ancak, ColorOS 17 ve OxygenOS 17, Android 17'nin kararlı sürümünün yayınlanmasından sonra uyumlu cihazlara dağıtılabilir. Cihaz demişken, OnePlus 16 modeli OxygenOS 17 ile gelen ilk telefon olacak.
vay be gayet iyi