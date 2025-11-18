Cities: Skylines 2’nin geliştiricisi ve Paradox Interactive yollarını ayırdı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Cities: Skylines serisinin son halkası Cities: Skylines 2, geliştirici Colossal Order ile yayıncı Paradox Interactive arasındaki iş birliğinin sona ermesiyle yeni bir döneme giriyor. Paradox, yaptığı açıklamada, tarafların karşılıklı olarak yollarını ayırmaya karar verdiğini belirtti. Bu adımın serinin geleceğini güvence altına almak için atıldığı vurgulandı.

Birliktelik sona erdi

Colossal Order, Cities: Skylines 2 üzerinde geliştirme çalışmalarına 2026 yılına kadar devam edecek. Bu süreçte Bike Patch güncellemesini ve oyun editörüne uzun süredir beklenen asset desteğinin beta uygulamasını yayınlayacak. Ancak 2026’dan itibaren tüm mevcut ve gelecekteki geliştirme çalışmaları Iceflake Studios tarafından yürütülecek. Iceflake, 2020’de Paradox tarafından satın alınmıştı. Bu arada oyunun fikri mülkiyeti de Paradox’ta kalacak.

Colossal Order cephesinde ise CEO Mariina Hallikainen, şirketin deneyim, yaratıcılık ve tutkusunu yeni projelere aktaracak olmasından heyecan duyduğunu belirtti. Cities: Skylines 2, Colossal Order için zorlu bir proje olmuştu. Oyun, çıkışında yetersiz optimizasyon ve eksik özelliklerle oyuncuların karşısına çıkmış, orijinal oyundaki birçok sevilen öğe ve genişleme paketi eksik kalmıştı.

Oyun, başlangıçta 2023 Ekim’de PC ve konsollarda piyasaya sürülmesi beklenirken çıkış yalnızca PC ile sınırlı kalmıştı. Oyun şu anda daha istikrarlı bir duruma ulaşmış olsa da yeni içerikler yavaş geldi ve konsol sürümü için halen bir işaret yok. Öte yandan serinin geleceği de şimdilik belirsiz.

