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Computex 2009: Albatron'dan VIA Nano işlemcili Mini-ITX anakart

9 yıl
4,6b
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2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2009: Albatron'dan VIA Nano işlemcili Mini-ITX anakart
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VIA Nano işlemcili Mini-ITX anakart hazırlayan üreticilerden biri de Albatron oldu ve firma ürün gamının en yeni modellerini Computex 2009 fuarında katılımcıların beğenisine sundu. Firmanın kompakt boyutlu giriş seviyesi sistemleri ve ofis bilgisayarlarını hedef alarak hazırladığı yeni anakart üzerinde 1.6GHz'de çalışan VIA Nano işlemcisi yer alıyor. Yine VIA tarafından hazırlanan VX800 yonga setinin yataklık ettiği anakart üzerinde S3 tarafından hazırlanan entegre grafik işlem birimi de bulunuyor.

Bellek kullanımı için iki adet DDR2 ve harici donanımlar için bir adet PCIe x1 slotuna sahip olan anakart üzerinde ayrıca iki adet SATA konnektörü bulunuyor. Görüntü aktarımı için DVI ve D-Sub portlarına ek olarak HDMI konnektörü de bulunan anakart, Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği gibi özelliklere de sahip. Albatron'un VIA Nano işlemcili Mini-ITX anakartı için henüz herhangi bir lansman tarihi ve olası fiyatlandırma bilgisi bulunmuyor.


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1963bursa 9 yıl
VIA'nın DDR3 ram destekli işlemcisi olsa tadından yenmez. Nano'nun yeni modellerini bekliyorum lakin hiç haber yok.
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komando57 9 yıl
bi ara piyasada bayağı bi vardı albatron ekran kartı anakart kayboldu nedense beko getiriyordu o zamanlar
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