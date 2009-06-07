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Computex 2009: Foxconn'un P55 yonga setli anakartı göründü

9 yıl
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Computex 2009: Foxconn'un P55 yonga setli anakartı göründü
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Computex 2009 fuarında P55 yonga setini tanıtan Intel, iş ortaklarının çözümlerini de katılımcıların beğenisine sundu. Firmanın tanıtımını yaptığı anakartlar arasında dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Foxconn'un P55A-S kod adlı çözümü de yer alıyordu. Erkene mühendislik aşamasında yer alan anakart, gelen bilgilere göre Foxconn'un Core i5 işlemciler için hazırladığı en ekonomik çözümlerinden birisi olacak gibi görünüyor. Zira fuar dahilinde firmanın Quantum Force serisi altında yüksek performans tutkunlarına özel P55 yonga setli anakart veya anakartlar hazırlayacağı bilgisi de elimize ulaştı. Siyah renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken anakart Lynnfield kod adlı Core i5 işlemcilere destek veriyor.

Üzerinde 4 adet DIMM slotu bulunan ve 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunacağı belirtilen Foxconn P55A-S, çoklu ekran kartı desteği ise sunmuyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Intel'in P55 yonga seti hem Crossfire X hem de SLI teknolojileriyle uyumlu ancak anakart muhtemelen maliyet odaklı segmente konumlandırılacağı yeni ikinci bir PCIe x16 slotuna dolayısıyla çoklu ekran kartı kurulumuna sahip değil. PCIe x16 slotuna ek olarak bir adet PCIe x1 ve bir adet te PCIe x4 slotuna sahip olan P55A-S üzerinde ayrıca üç adet te geleneksel PCI slotu bulunuyor. Anakart diğer özellikleri arasındaysa 8 kanal HD ses esteği ve Gigabit Ethernet gibi detaylar bulunuyor.

Foxconn'un P55 yonga setli P55A-S modelini yılın ikinci yarısında kullanıma sunması bekleniyor.


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coreyofcabra 9 yıl
P55 chipsetli anakartlarda CF ve SLI desteği mevcut.
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Chris Brown 9 yıl
Üstüste mi takmayı düşünüyorsun kartları ? 1 tane PCI 16x var.

En ucuz P55 olmaya aday , Teşekkürler
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sertacaygun 9 yıl
En azından CF desteği vermeliydi...
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