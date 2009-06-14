Computex 2009: J&W SLI destekli P55 anakartını gösterdi

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AMD işlemiler için hazırladığı tasarım ödüllü 780G-Minix anakartıyla dikkatleri üzerine çeken J&W, Computex 2009 fuarında yeni anakart modellerini katılımcıların beğenisine sundu. Netbook üretimine başlayan ve aynı zamanda anakart pazarındaki pozisyonunu yeni modellerle güçlendirmeyi hedefleyen firma, Core i5 işlemciler için hazırladığı SLI destekli P55 anakartının erken mühedislik örneğini de sergiledi.

Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve Nvidia SLI logolu pasif soğutucusu ile dikkat çeken anakart, Intel'in güncel bilgilere göre 1 Eylül'de lanse edilmesi beklenen Core i5 (Lynnfield, LGA1156) işlemcileriyle kullanılabilecek. Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan ve yüksek hızda DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyacağı belirtilen P55 yonga setli anakart SLI teknolojisinin yanı sıra Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için konumlandırılan 2 adet PCIe x16 slotuna ek olarak 2x PCIe x1 ve 2x PCI slotu bulunan anakartın diğer özellikleri arasında farklı RAID konfigürasyonlarına destek veren 8x SATA-II portu, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, Gigabit Ethernet, profesyoneller için kart üstü DeBUG LED ile güç ve reset butonlarına sahip olan P55 yonga setli J&W anakartının Core i5 lansmanına paralel olarak pazara sunulması bekleniyor.