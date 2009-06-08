Computex 2009: Patriot'tan eSATA destekli USB bellek MIDAS

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan Patriot, Computex 2009 fuarında yeni nesil USB belleklerini de katılımcıların beğenisine sundu. Firmanın hazırladığı yeni çözümler arasında katılımcıların en çok ilgisini çeken modellerden biri de Xporter serisi altında hazırlanan MIDAS isimli USB bellek oldu.
Tasarım detaylarıyla öne çıkan ve 128GB'lık depolama kapasitesi sunan Patriot MIDAS'ın en önemli özelliği olaraksa USB 2.0 ara biriminin yanı sıra eSATA desteği gösterilmekte. 3GB/sn veri transfer hızını destekleyen yeni Patriot Xpoerter MIDAS'ın fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken özellikle hem tasarım hem de performans arzulayan kullanıcıları hedeflediği belirtiliyor.
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128GB için çok fazla silikon kullanılmıştır, yani biraz büyük bir ürün olacaktır.
Çok yüksek depolama alanı olunca e-sata kaçınılmaz oluyor veri aktarımında, güzel ürün neredeyse yani harici hardisk taşımaktan kurtarıyor.
Yine de biraz büyük ürün dahi olsa, ek hardisk
taşımaktan daha hafif olacağı kesin. Usb bellek için çok iyi düşünülmüş.
Tek korkum zippo büyüklüğünde bile olsa, cebimden düşürüp de böyle bir ürünü kaybetmek istemem, hani kim ister ki ?
@ bodyman700 o zaman ki veri depolama araçları olan kilobyte bazındaki disketlere oranlamak çok komik olurdu :D neredeyse bir oda dolusu disket yapacağı kesin karşılaştırma yapılırsa :D
İntel hep amd den iyidir, iphone dünyanın en dandik malıdır,fenerbahçe fc avrupanın en iyi takımıdır...
Hafızası çok iyi. Fiyatı 500 tlden aşağı olmaz.
90 lı yıllarda ghz işlemciler bile hayaldi. usb den bellek fikri bile yoktu bence