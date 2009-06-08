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Computex 2009: Patriot'tan eSATA destekli USB bellek MIDAS

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2009: Patriot'tan eSATA destekli USB bellek MIDAS
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Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan Patriot, Computex 2009 fuarında yeni nesil USB belleklerini de katılımcıların beğenisine sundu. Firmanın hazırladığı yeni çözümler arasında katılımcıların en çok ilgisini çeken modellerden biri de Xporter serisi altında hazırlanan MIDAS isimli USB bellek oldu.

Tasarım detaylarıyla öne çıkan ve 128GB'lık depolama kapasitesi sunan Patriot MIDAS'ın en önemli özelliği olaraksa USB 2.0 ara biriminin yanı sıra eSATA desteği gösterilmekte. 3GB/sn veri transfer hızını destekleyen yeni Patriot Xpoerter MIDAS'ın fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken özellikle hem tasarım hem de performans arzulayan kullanıcıları hedeflediği belirtiliyor.


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Python 10 yıl
kapasite harici hızı ve boyutu ufak şahsen böle bişey alacagım yakın zamanda cok büyük kolaylık
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cinematic 10 yıl
hemen bir telif hakkı davası açmam gerek bu firmaya adımı çalmışlar :)))))
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.:fat32:. 10 yıl
@ sertacaygun :
128GB için çok fazla silikon kullanılmıştır, yani biraz büyük bir ürün olacaktır.
Çok yüksek depolama alanı olunca e-sata kaçınılmaz oluyor veri aktarımında, güzel ürün neredeyse yani harici hardisk taşımaktan kurtarıyor.
Yine de biraz büyük ürün dahi olsa, ek hardisk
taşımaktan daha hafif olacağı kesin. Usb bellek için çok iyi düşünülmüş.
Tek korkum zippo büyüklüğünde bile olsa, cebimden düşürüp de böyle bir ürünü kaybetmek istemem, hani kim ister ki ?
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.:fat32:. 10 yıl
@ .:fat32:. 90 lı yıllarda ghz işlemciler bile hayaldi. usb den bellek fikri bile yoktu bence
@ bodyman700 o zaman ki veri depolama araçları olan kilobyte bazındaki disketlere oranlamak çok komik olurdu :D neredeyse bir oda dolusu disket yapacağı kesin karşılaştırma yapılırsa :D
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sertacaygun 10 yıl
128GB için çok fazla silikon kullanılmıştır, yani biraz büyük bir ürün olacaktır.
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sendemail 10 yıl
foruma reyting katalım bari :
İntel hep amd den iyidir, iphone dünyanın en dandik malıdır,fenerbahçe fc avrupanın en iyi takımıdır...
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ExECaLiBuR 10 yıl
Zippo gibi bellek.


Hafızası çok iyi. Fiyatı 500 tlden aşağı olmaz.
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bodyman700 10 yıl
@ .:fat32:.
90 lı yıllarda ghz işlemciler bile hayaldi. usb den bellek fikri bile yoktu bence
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suslu76 10 yıl
boyutu normal usb bellekler kadar mı acaba?
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WinteR 10 yıl
Pratikteki veri okuma v e yazma hızlarına bakarsak 16gb veya 32 gb versiyonları ile rahat xp kurulabilir.
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.:fat32:. 10 yıl
128 GB oldukça fazla depolama alanı, normal bir netbook'un harddisk'inden bile fazla, üstelik sadece USB bellek, 90'lı yıllarda bu haberi verseydiniz bu bir rüya derdim. Gerçi 2000'li yılların başında da aynı şeyleri düşünebilirdim...
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husNUKE 10 yıl
patriot xporter serisi 16gb bellek kullanıyorum, 35mb okuma 17mb yazma hızı var. artık bu modelde bu değerleri 2 ye katlamışlardır.
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