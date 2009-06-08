Computex 2009: Patriot'tan eSATA destekli USB bellek MIDAS

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Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan Patriot, Computex 2009 fuarında yeni nesil USB belleklerini de katılımcıların beğenisine sundu. Firmanın hazırladığı yeni çözümler arasında katılımcıların en çok ilgisini çeken modellerden biri de Xporter serisi altında hazırlanan MIDAS isimli USB bellek oldu.

Tasarım detaylarıyla öne çıkan ve 128GB'lık depolama kapasitesi sunan Patriot MIDAS'ın en önemli özelliği olaraksa USB 2.0 ara biriminin yanı sıra eSATA desteği gösterilmekte. 3GB/sn veri transfer hızını destekleyen yeni Patriot Xpoerter MIDAS'ın fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken özellikle hem tasarım hem de performans arzulayan kullanıcıları hedeflediği belirtiliyor.