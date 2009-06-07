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Computex 2009: Sapphire HD 4730 için geri sayım başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2009: Sapphire HD 4730 için geri sayım başladı
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İlk defa geçtiğimiz günlerde PowerColor tarafından anons edilen Radeon HD 4730 modeline yönelik çalışma içerisinde olan bir diğer isim ise Sapphire. Computex 2009 fuarında görüştüğümüz üst düzey yöneticileri tarafından da doğrulanan Sapphire'in Radeon hd 4730 modeli Avrupa'da fiyat listelerine girmeye başladı. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770LE GPU'sunu kullanan Sapphire Radeon HD 4730 modeli 128-bit bellek veri yolu desteği ve 640x paralel işlem birimiyle geliyor.

Benzer özelliklere sahip olan Radeon HD 4830 modelinden farklı olarak üzerinde GDDR3 yerine GDDR5 bellek teknolojisine yer verilen Sapphire Radeon HD 4830 modelinde 512MB GDDR5 bellek bulunuyor. Grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapan DirectX 10.1 destekli ekran kartında ayrıca çift DVI konnektörüne yer veriliyor. Crossfire X desteği de sunan ekran kartı Avrupa fiyat listelerinde 84 Aro seviyesinden görünmeye başlamış durumda.


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OverClocK1ng 10 yıl
Merak etme dostum kartın fiyatı 85$ falan olacak.
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jiddi 10 yıl
84 euro' da cok olmus buna bence. 4770'i kac euro'dan listelere koyuyorlar ki?
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Kalom 10 yıl
Neeee HD4830 musun be ATİ bu kartı öldürmek için 2 tane kart üretti hatta birisi yolda!(HD4770 ve 4730)
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