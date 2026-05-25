    Computex 2026'da sürpriz: ASUS'un yeni el konsolu yolda olabilir

    ASUS'un Computex 2026 etkinliğinde yeni nesil bir ROG Ally modeli tanıtabileceği konuşuluyor. Şirketin yeni taşınabilir oyun cihazı merak uyandırdı. İşte detaylar...

    ASUS, taşınabilir oyun konsolu pazarındaki çalışmalarını genişletmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni iddialara göre şirket, Computex 2026 etkinliğinde yeni nesil bir ROG Ally cihazı tanıtmayı planlıyor. Uzun zamandır beklenen ROG Ally 2 veya yeni bir güncelleme yolda olabilir.

    ASUS ROG Ally 2 mi geliyor?

    Yeni sızıntı, taşınabilir oyun sistemlerine odaklanan YouTuber Steam Dad tarafından paylaşıldı. Resmi bir doğrulama bulunmasa da yapılan açıklama, ASUS'un Taipei'de düzenlenecek Computex fuarında yeni bir taşınabilir cihaz gösterebileceğine işaret ediyor.

    Steam Dad, detay paylaşamayacağını belirtse de kullanıcıların "ASUS'un yeni nesil handheld cihazını görmek için Computex’i takip etmeleri gerektiğini" söyledi. Ayrıca daha fazla bilginin yaklaşık iki hafta içinde paylaşılabileceğini duyurdu. Bu zamanlama da doğrudan Computex 2026 takvimine denk geliyor.

    Şu an için cihazın teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Kullanılacak işlemci, ekran boyutu, fiyat veya ürün adı henüz netleşmiş değil. Bu nedenle tanıtılması beklenen ürünün tamamen yeni bir ASUS ROG Ally modeli mi yoksa Xbox markalı farklı bir sürüm mü olacağı bilinmiyor.

    Öte yandan AMD cephesinin de Ryzen Z3 serisini bu kadar erken tanıtması beklenmiyor. Bu nedenle bazı kaynaklar, ASUS'un tamamen yeni bir cihaz yerine mevcut ROG Ally serisi için ara nesil bir güncelleme hazırlıyor olabileceğini düşünüyor.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

