Computex 2026'da sürpriz: ASUS'un yeni el konsolu yolda olabilir

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör ASUS, taşınabilir oyun konsolu pazarındaki çalışmalarını genişletmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni iddialara göre şirket, Computex 2026 etkinliğinde yeni nesil bir ROG Ally cihazı tanıtmayı planlıyor. Uzun zamandır beklenen ROG Ally 2 veya yeni bir güncelleme yolda olabilir.

ASUS ROG Ally 2 mi geliyor?

Yeni sızıntı, taşınabilir oyun sistemlerine odaklanan YouTuber Steam Dad tarafından paylaşıldı. Resmi bir doğrulama bulunmasa da yapılan açıklama, ASUS'un Taipei'de düzenlenecek Computex fuarında yeni bir taşınabilir cihaz gösterebileceğine işaret ediyor.

Steam Dad, detay paylaşamayacağını belirtse de kullanıcıların "ASUS'un yeni nesil handheld cihazını görmek için Computex’i takip etmeleri gerektiğini" söyledi. Ayrıca daha fazla bilginin yaklaşık iki hafta içinde paylaşılabileceğini duyurdu. Bu zamanlama da doğrudan Computex 2026 takvimine denk geliyor.

Şu an için cihazın teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Kullanılacak işlemci, ekran boyutu, fiyat veya ürün adı henüz netleşmiş değil. Bu nedenle tanıtılması beklenen ürünün tamamen yeni bir ASUS ROG Ally modeli mi yoksa Xbox markalı farklı bir sürüm mü olacağı bilinmiyor.

ASUS ROG NUC 16 (2026) çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. önce eklendi

Öte yandan AMD cephesinin de Ryzen Z3 serisini bu kadar erken tanıtması beklenmiyor. Bu nedenle bazı kaynaklar, ASUS'un tamamen yeni bir cihaz yerine mevcut ROG Ally serisi için ara nesil bir güncelleme hazırlıyor olabileceğini düşünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: