TAG Heuer ve New Balance ortaklığından lüks akıllı saat

Tam Boyutta Gör Lüks saat üreticisi TAG Heuer, spor giyim devi New Balance ile dikkat çekici bir iş birliğine imza attı. Connected Calibre E5 akıllı saat modeli lüks fiyat etiketine rağmen batarya ömrüyle hayal kırıklığına uğratıyor.

Connected Calibre E5 özellikleri ve fiyatı

Connected Calibre E5 dış ortamlarda net şekilde görülebilen bir AMOLED ekran ile geliyor. Kalp atış hızı, adım sayısı, kandaki oksijen doygunluğu ve uyku düzeni gibi metrikleri takip eden sensörler, spor ve sağlık tutkunları için özel olarak tasarlanmış.

Saatin dış yüzeyi Grade 2 titanyum ile kaplanırken, kayışı da New Balance spor ayakkabılarından ilham alan esnek bir yapıya sahip. Snapdragon 5100+ işlemcisinden gücünü alan saat çift bant GPS, New Balance antrenman planları, maraton ve 10K koşu seçenekleri ile birlikte geliyor. Ayrıca “oyunlaştırılmış motivasyon bildirimleri” ve “verileri görselleştiren koşu sonrası grafikler” gibi yenilikçi özellikler de sunuluyor.

Özel bir kullanıcı ara yüzü üzerinde çalışan akıllı saat sadece 1.5 güne kadar kullanım ömrü sunabiliyor. 90 dakikada ise tam şarj oluyor. Connected Calibre E5 modeli 1600$ fiyat etiketi ile satışa çıkıyor. farklı kasa materyalleri ve kayış kombinasyonlarıyla fiyat 2000$’a kadar çıkıyor.

