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ContourHD; Adrenalin tutkunlarını hedef alan giyilebilir HD kamera

ContourHD! Giyilebilir formdaki ilk HD kamera motorsiklet tutkunu, snowboard uzmanı ve bisiklet sihirbazı gibi aksiyon meraklılarını hedef alıyor.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Teknoloji dünyasındaki gelişmelere paralel olarak dijital kameralarda da seçenek sayısı artıyor. Farklı boyut, özellik ve tasarıma sahip yüzlerce alternatifin olduğu pazara dikkat çekici yeni bir çözüm sunan son firma Seattle merkezli VholdR oldu. Firma yaptığı açıklama ile dünyanın ilk giyilebilir HD video kamerasını duyurdu. Peki bu kamerayı farklı kılan nedir? Eğer bisiklet, kayak veya kay kay gibi ekstrem sporlarla uğraşıyor veya standart kameralarla elde edilen görüntülerden farklı kareler yakalamak istiyorsanız, VholdR firmasının ContourHD isimli giyelebilir kamerası aradığınız çözüm olabilir zira bu kamerayı özellikle koruma kasklarıyla kullanarak "extreme" sporlarla igili programlardakine benzer görüntüler elde edebilirsiniz.

ContourHD; Adrenalin tutkunlarını hedef alan giyilebilir HD kamera
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ContourHD tasarım özellikleri itibariyle konvensiyonel kameralardan ayrılıyor. Bu kamerayı bağımsız olarak elle kullanabilmek pek mümkün olmadığı gibi hedeflenenin de bu olmadığını belirtilmeliyiz. Giyilebilir kamera ile düşünülen asıl amacın, spor severlerin kendi bakış açılarıyla görüntü elde edebilmelerine olanak tanımak olduğu söyleniyor. Özel kasklar ve pilot gözlükleriyle kullanılabilen HD kamerayı üretici firma tarafından sağlanan montaj kitleriyle bisiklet veya benzeri spor araçlarında kullanabilmek ve birbirinden ilginç görüntüle elde edebilmek te mümkün. Peki adrenalin tutkunları için hazırlanan ContourHD, teknik özellikleri itibariyle hedef kitlesinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilir mi ?

Yeni kameranın en önemli özelliği kendi segmentinde yani giyiyebilir kameralar arasında, yüksek tanımlı (HD) video kaydı gerçekleştirebilen ilk çözüm olması. Geniş açılı lens kullanan kameranın 16:9 formatında keskin görüntüler elde edildiği vurgulanıyor. 1280x720 piksel (720p) çözünürlüğünde ve 30 kare/sn hızında görüntü kaydı yapabilen ContourHD, standart çözünürlükte ise 60 kare/sn seviyesine çıkabiliyor. Bilindiği üzere kamera için belirlenen uygulama alanlarında (genellikle out-door aktiviteler) özellikle ışık ve renk değişimi sık yaşandığı gibi ideal görüntü kalitesini tutturmak sıkıntı yarabiliyor fakat ContourHD üzerinde bu durum için özel bir imaj sensörü ve video işlemcisi bulunduğu açıklandı.

ContourHD; Adrenalin tutkunlarını hedef alan giyilebilir HD kamera
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ContourHD; Adrenalin tutkunlarını hedef alan giyilebilir HD kamera
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Geniş açılı lensi sayesinde yüksek çözünürlüklü video kaydında 135 derece, standart çözünürlüklü video kaydında ise 90 derece ile oldukça geniş bir alanda, kapsamlı görüntüler elde edilebileceği belirtilen ContourHD'nin görüntü sapmalarına karşı da donanımlı olduğu belirtiliyor. 192 derece döndürülebilen, çift lazerli kamerası ile efektif kullanıma olanak tanıdığı belirtilen kamera 116 gram ağırlığında. Alüminyum gövdeye sahip olan ayrıca suya karşı korumalı olan ContourHD, şok, titreme, toprak, çamur ve kar gibi çevresel etmenlerden de etkilenmiyor. H.264 formatında görüntü kaydı yapan kamera, 16GB kapasiteli microSD bellek kartı üzerine 8 saate kadar yüksek tanımlı video kaydı gerçekleştirebiliyor.

PC/MAC uyumluluğu bulunan ve USB arabirimini destekleyen kamera, Easy Edit video düzenleme yazılımıyla birlikte geliyor. Bu yazılım sayesinde kullanıcılar kaydedilen görüntüler üzerinde oynama yapabildiği gibi videolara tag de ekleyebiliyorlar. Videoların tek tuşla VholdR.com adresinde yayımlanabilmesine olanak tanıyan özel yazılımın video yükleme esnasında bağlantı kopsa veya herhangi bir başka sorun yaşansa dahi yeni bir bağlantı kurulduğu anda video yükleme işlemine kaldığı yerden devam ettiği belirtiliyor. Eğer açık hava aktiviteleriyle uğraşıyor veya ilgilendiğiniz spor dalıyla ilgili kendi bakış açınızdan görüntüler elde etmek istiyorsanız Mayıs ayında 300$'lık fiyatla satışa sunulacak ContourHD ilgilinizi çekebilir.

ContourHD ile profesyonellere taş çıkartan görüntüler elde edebilmek mümkün. Dikkat çekici bazı örneklere buradan ulaşabilirsiniz.


http://vholdr.com/contourhd/overview Yorum Yaz
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bisikletcim 10 yıl
çok güzel bişey yaaa :)
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The@Thing 10 yıl
baksanıza hemde hd imiş bu alınır tabi motor varsa
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KURSAD. 10 yıl
Tmmda goruntu okadar guzel deıl sanırım videosunu ızledım boyle arklarla bısı cekıceksen pek alınmaz gıbıme geldı suratlar fln bulanık.ben mı yanlıs gordum acaba

30 fps hızında 720p HD video çekebiliyor (1280×720). Ya da çözünürlüğü yarıya düşürüp 60 fps Sakamı bu cok dusuk deilmi benım kafa gıttı ıyce ...
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grafiker 10 yıl
daha önce samsung bunu yapmıştı hatta onunki abartıp kola bacağa çeşitli uzuvlara takılıyordu :)
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SSH 10 yıl
Fiyatı da uygunmuş.
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firat1337 10 yıl
Bu değilde giyilebilir, full hd, Memory card girişli, 5.1 ses verebilen kulaklıklı bi Sinema sistemini bekliyorum :)
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Scott. 10 yıl
kafama taktım alıcam bunu
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husNUKE 10 yıl
hd kalem kameraları bekliyoruz, bunları yapanlar onu da yapar.
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fx57 10 yıl
@gordon01, örnek videoları içeren linke haberin sonunda ulaşabilirsiniz.ditepe
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eDDiè 10 yıl
Bisiklet gibi çok hareketli durumlarda kamera çok sarsılıyor HD olsa bile pek izlenilebilir değil. Mesela paraşütle atlayan birinin çektiği görüntüler daha farklı olur bence.
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gordon01 10 yıl
Bu kamera ile çekilmiş örnek demo video var:
pclabs.com.tr/...
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sniperx 10 yıl
Aslında bende bisiklet kullanırken böyle birşey düşünüyorum. Tabi daha makul birşey :)
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max975 10 yıl
ajanlar için sanki..
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Scott. 10 yıl
harika bişe bu ya
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