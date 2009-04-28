ContourHD; Adrenalin tutkunlarını hedef alan giyilebilir HD kamera

Teknoloji dünyasındaki gelişmelere paralel olarak dijital kameralarda da seçenek sayısı artıyor. Farklı boyut, özellik ve tasarıma sahip yüzlerce alternatifin olduğu pazara dikkat çekici yeni bir çözüm sunan son firma Seattle merkezli VholdR oldu. Firma yaptığı açıklama ile dünyanın ilk giyilebilir HD video kamerasını duyurdu. Peki bu kamerayı farklı kılan nedir? Eğer bisiklet, kayak veya kay kay gibi ekstrem sporlarla uğraşıyor veya standart kameralarla elde edilen görüntülerden farklı kareler yakalamak istiyorsanız, VholdR firmasının ContourHD isimli giyelebilir kamerası aradığınız çözüm olabilir zira bu kamerayı özellikle koruma kasklarıyla kullanarak "extreme" sporlarla igili programlardakine benzer görüntüler elde edebilirsiniz.

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ContourHD tasarım özellikleri itibariyle konvensiyonel kameralardan ayrılıyor. Bu kamerayı bağımsız olarak elle kullanabilmek pek mümkün olmadığı gibi hedeflenenin de bu olmadığını belirtilmeliyiz. Giyilebilir kamera ile düşünülen asıl amacın, spor severlerin kendi bakış açılarıyla görüntü elde edebilmelerine olanak tanımak olduğu söyleniyor. Özel kasklar ve pilot gözlükleriyle kullanılabilen HD kamerayı üretici firma tarafından sağlanan montaj kitleriyle bisiklet veya benzeri spor araçlarında kullanabilmek ve birbirinden ilginç görüntüle elde edebilmek te mümkün. Peki adrenalin tutkunları için hazırlanan ContourHD, teknik özellikleri itibariyle hedef kitlesinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilir mi ?

Yeni kameranın en önemli özelliği kendi segmentinde yani giyiyebilir kameralar arasında, yüksek tanımlı (HD) video kaydı gerçekleştirebilen ilk çözüm olması. Geniş açılı lens kullanan kameranın 16:9 formatında keskin görüntüler elde edildiği vurgulanıyor. 1280x720 piksel (720p) çözünürlüğünde ve 30 kare/sn hızında görüntü kaydı yapabilen ContourHD, standart çözünürlükte ise 60 kare/sn seviyesine çıkabiliyor. Bilindiği üzere kamera için belirlenen uygulama alanlarında (genellikle out-door aktiviteler) özellikle ışık ve renk değişimi sık yaşandığı gibi ideal görüntü kalitesini tutturmak sıkıntı yarabiliyor fakat ContourHD üzerinde bu durum için özel bir imaj sensörü ve video işlemcisi bulunduğu açıklandı.

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Geniş açılı lensi sayesinde yüksek çözünürlüklü video kaydında 135 derece, standart çözünürlüklü video kaydında ise 90 derece ile oldukça geniş bir alanda, kapsamlı görüntüler elde edilebileceği belirtilen ContourHD'nin görüntü sapmalarına karşı da donanımlı olduğu belirtiliyor. 192 derece döndürülebilen, çift lazerli kamerası ile efektif kullanıma olanak tanıdığı belirtilen kamera 116 gram ağırlığında. Alüminyum gövdeye sahip olan ayrıca suya karşı korumalı olan ContourHD, şok, titreme, toprak, çamur ve kar gibi çevresel etmenlerden de etkilenmiyor. H.264 formatında görüntü kaydı yapan kamera, 16GB kapasiteli microSD bellek kartı üzerine 8 saate kadar yüksek tanımlı video kaydı gerçekleştirebiliyor.

PC/MAC uyumluluğu bulunan ve USB arabirimini destekleyen kamera, Easy Edit video düzenleme yazılımıyla birlikte geliyor. Bu yazılım sayesinde kullanıcılar kaydedilen görüntüler üzerinde oynama yapabildiği gibi videolara tag de ekleyebiliyorlar. Videoların tek tuşla VholdR.com adresinde yayımlanabilmesine olanak tanıyan özel yazılımın video yükleme esnasında bağlantı kopsa veya herhangi bir başka sorun yaşansa dahi yeni bir bağlantı kurulduğu anda video yükleme işlemine kaldığı yerden devam ettiği belirtiliyor. Eğer açık hava aktiviteleriyle uğraşıyor veya ilgilendiğiniz spor dalıyla ilgili kendi bakış açınızdan görüntüler elde etmek istiyorsanız Mayıs ayında 300$'lık fiyatla satışa sunulacak ContourHD ilgilinizi çekebilir.

ContourHD ile profesyonellere taş çıkartan görüntüler elde edebilmek mümkün. Dikkat çekici bazı örneklere buradan ulaşabilirsiniz.



http://vholdr.com/contourhd/overview