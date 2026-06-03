Control Resonant için çıkış tarihi açıklandı: Bu eylül geliyor

Oyun yalnızca PlayStation platformuna özel olmayacak. PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC kullanıcıları da aynı gün Control evrenine geri dönebilecek. Remedy ayrıca oyunun ön sipariş sürecinin başladığını doğruladı. Dijital Deluxe sürümünü satın alan oyuncular ise oyuna 48 saat erken erişim hakkı elde edecek.
Dylan Faden sahneye çıkıyor
Yeni yayımlanan fragman serinin hayranlarının uzun süredir merak ettiği hikaye detaylarına da ışık tuttu. İlk oyunun ana karakteri Jesse Faden'in kardeşi olan Dylan Faden, bu kez hikayenin merkezindeki isim olacak. İlk Control oyununda Hiss adlı kötü niyetli varlığın etkisi altına giren ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Dylan, Jesse tarafından kurtarıldıktan sonra uzun yıllar komada kalmıştı.
Oyunun tek oynanabilir karakteri Dylan olsa da Jesse Faden hikayede önemli bir rol üstlenmeye devam edecek. Fragmanda Jesse'nin sesine de ilk kez yer verildi. Remedy'nin açıklamalarına göre Jesse, olayların merkezindeki isimlerden biri olmaya devam edecek ancak anlatıyı ileri taşıyan karakter bu kez kardeşi olacak.
Hikayenin ana çatışması da yeni fragmanla birlikte daha net hale geldi. Hiss tehdidi bu kez New York sokaklarında kontrolsüz şekilde yayılıyor. Dylan'ın görevi ise bu tehlikeyi durdurmak.
Teknik tarafta da dikkat çekici yenilikler bulunuyor. Remedy, PC sürümünün DLSS 4.5 ve ışın izleme desteğiyle geleceğini doğruladı. Böylece uyumlu sistemlere sahip oyuncular daha gelişmiş ışıklandırma ve görüntü kalitesinden faydalanabilecek. Yeterli donanım gücüne sahip olmayan kullanıcılar için ise bulut oyun seçeneği sunulacak. Şirket, oyunun GeForce NOW üzerinden de oynanabileceğini açıkladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: