Control Resonant için çıkış tarihi açıklandı: Bu eylül geliyor

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Tam Boyutta Gör Remedy Entertainment, uzun süredir merakla beklenen Control Resonant için çıkış tarihini resmen duyurdu. 2019 yılında yayımlanan ve büyük beğeni toplayan Control'ün devamı niteliğindeki yapım, 24 Eylül 2026 tarihinde oyuncularla buluşacak. Görünüşe göre eylül ayında birçok yapım çıkış yapacak; Silent Hill: Townfall ve Onimusha: Way of the Sword da bunlar arasında.

Oyun yalnızca PlayStation platformuna özel olmayacak. PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC kullanıcıları da aynı gün Control evrenine geri dönebilecek. Remedy ayrıca oyunun ön sipariş sürecinin başladığını doğruladı. Dijital Deluxe sürümünü satın alan oyuncular ise oyuna 48 saat erken erişim hakkı elde edecek.

Dylan Faden sahneye çıkıyor

Yeni yayımlanan fragman serinin hayranlarının uzun süredir merak ettiği hikaye detaylarına da ışık tuttu. İlk oyunun ana karakteri Jesse Faden'in kardeşi olan Dylan Faden, bu kez hikayenin merkezindeki isim olacak. İlk Control oyununda Hiss adlı kötü niyetli varlığın etkisi altına giren ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Dylan, Jesse tarafından kurtarıldıktan sonra uzun yıllar komada kalmıştı.

Tam Boyutta Gör Control Resonant'ın başlangıcında Dylan gözlerini artık tanımadığı bir dünyada açıyor. Üstelik bu sırada kardeşi Jesse ortadan kaybolmuş durumda.

Oyunun tek oynanabilir karakteri Dylan olsa da Jesse Faden hikayede önemli bir rol üstlenmeye devam edecek. Fragmanda Jesse'nin sesine de ilk kez yer verildi. Remedy'nin açıklamalarına göre Jesse, olayların merkezindeki isimlerden biri olmaya devam edecek ancak anlatıyı ileri taşıyan karakter bu kez kardeşi olacak.

Hikayenin ana çatışması da yeni fragmanla birlikte daha net hale geldi. Hiss tehdidi bu kez New York sokaklarında kontrolsüz şekilde yayılıyor. Dylan'ın görevi ise bu tehlikeyi durdurmak.

Tam Boyutta Gör PlayStation Blog'da paylaşılan bilgiler, oyunun Faden kardeşlerin geçmişine çok daha derin bir şekilde odaklanacağını da ortaya koyuyor. Jesse ve Dylan'ın çocukluklarından itibaren yaşadıkları travmalar, sahip oldukları doğaüstü yeteneklerin bedeli ve Oldest House'da yaşanan olayların sonuçları hikayenin önemli parçalarını oluşturacak.

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Teknik tarafta da dikkat çekici yenilikler bulunuyor. Remedy, PC sürümünün DLSS 4.5 ve ışın izleme desteğiyle geleceğini doğruladı. Böylece uyumlu sistemlere sahip oyuncular daha gelişmiş ışıklandırma ve görüntü kalitesinden faydalanabilecek. Yeterli donanım gücüne sahip olmayan kullanıcılar için ise bulut oyun seçeneği sunulacak. Şirket, oyunun GeForce NOW üzerinden de oynanabileceğini açıkladı.

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Control Resonant için çıkış tarihi açıklandı: Bu eylül geliyor

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