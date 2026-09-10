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    Control Resonant PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Control Resonan'ın PC sistem gereksinimleri açıklandı. Oyun, 1080p'de GTX 1070 ile çalışabilecek ancak 4K yol izleme için RTX 5080 gerektirecek. İşte detaylar...

    Control Resonant PC sistem gereksinimleri açıklandı
    Remedy Entertainment, 2019 yılında çıkan Control'ün devam oyunu Control Resonant için nihai PC sistem gereksinimlerini açıkladı. 24 Eylül'de oyuncularla buluşacak yapım, giriş seviyesinde eski ekran kartlarıyla çalışabilecek. Ancak yüksek çözünürlük, yüksek grafik ayarları ve özellikle path tracing için donanım ihtiyacı ciddi şekilde artıyor.

    Control Resonant PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Oyunun sistem gereksinimleri ışın izleme ve yol izleme özelliklerinin açık veya kapalı olduğu iki farklı kategoriye ayrılıyor. Remedy'nin paylaştığı önemli bir detay ise tüm performans hedeflerinin upscaling kullanılarak belirlenmiş olması.

    Control Resonant'ı 1080p çözünürlükte 30 FPS hedefiyle oynamak isteyenlerin GeForce GTX 1070 ve Intel Core i5-8500 seviyesinde bir sisteme sahip olması yeterli olacak. Ancak bu performans seviyesi için DLSS veya benzeri bir yükseltme teknolojisinin Quality modunda kullanılması gerekiyor.

    Diğer tarafta oyunu 4K çözünürlükte 60 FPS, yüksek grafik ayarları ve path tracing ile çalıştırmak isteyenlerin GeForce RTX 5080 seviyesinde bir ekran kartına ihtiyacı olacak. Üstelik burada da upscaling teknolojisinin Performance modunda kullanılması gerekiyor. İşlemci tarafında ise Core i7-10700 veya Ryzen 7 3700X yeterli görülüyor.

    Control Resonant PC sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Oyunun farklı sistem seviyelerinde ortak olan bir diğer gereksinimi 16 GB RAM. Depolama tarafında ise oyuncuları daha yüksek bir ihtiyaç bekliyor.

    120 GB SSD alanı gerekiyor

    Control Resonant'ın PC sürümü için 120 GB SSD depolama alanı gerekiyor. Günümüzde büyük yapımlarda SSD kullanımı artık standart hale gelirken, 120 GB'lık gereksinim oyunu depolama ihtiyacı yüksek yapımlar arasına taşıyor. Remedy oyunda sınırsız kare hızı, HDR ve ultra geniş ekran desteğinin yanı sıra çıkışta DLSS 4.5 ve FSR 4.1 teknolojilerinin bulunacağını açıkladı.

    Control Resonant, ilk oyundaki üçüncü şahıs nişancı ağırlığından daha farklı bir yapıya geçerek aksiyon-RPG unsurlarını ve yakın dövüşü öne çıkaracak. Oyuncuya daha fazla ilerleme seçeneği sunması beklenen yapım, 24 Eylül'de PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında çıkacak.

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