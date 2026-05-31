Cooler Master ve G.SKILL'den aktif soğutmalı DDR5 RAM

Yeni MasterDimm AC DDR5 RAM neler sunuyor?
Cooler Master, bu yüksek performanslı bellek modüllerinin sistem sesini etkilemeyeceğini iddia ediyor. Bu soğutucular, daha sessiz ve daha rafine bir PC deneyimi sağlarken yüksek frekanslı DDR5 bellek çalışması sunmak üzere tasarlanmış. Başka bir deyişle, bu DRAM soğutucularındaki fanlar gürültü çıkaracak kadar hızlı dönmeyecek. Cooler Master, 35 dB'nin altında bir ses seviyesi hedefliyor.
Bu DDR5 modüllerinin en büyük dezavantajı; kalınlıkları. Her modül, iki DRAM modülünün kapladığı alanı işgal edecek. Bu da kullanıcıların çoğu anakarttaki dört DRAM yuvasının tamamını kullanamayacağı anlamına geliyor. Çoğu DDR5 kullanıcısı yalnızca iki modül kullanacak olsa da, bu büyük aktif soğutucular DRAM yükseltmelerini daha zor hale getirecek.
MasterDimm bellek, hem AMD EXPO hem de Intel XMP için hız aşırtma profilleriyle gelecek; AMD sistemlerde DDR5-6000 CL26'ya, Intel sistemlerde ise DDR5-8400'e kadar hız aşırtmayı mümkün kılacak. Yeni bellekler, Computex’te gösterilecek.
MasterDimm AC DDR5 RAM temel özellikleri
- Kapasite: 128GB’a kadar (Çift 64GB)
- AMD desteği: DDR5-6000 CL26 (EXPO)
- Intel desteği: DDR5-8400 CU-DIMM (XMP 3.0)
- Soğutma: Aktif Blower Fan, Özel Soğutucu Blok
- Sıcaklık düşürme: 15°C’ye kadar
- Gürültü seviyesi: 35 DB(A) altında
- Hedef platformlar: AI PC’ler, İş istasyonları, Oyun ve İçerik üretme sistemleri
