Cooler Master'dan yeni dizüstü soğutucusu; NotePal D1

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Hazırladığı soğutucular ile sektörün önde gelen oyuncularından biri olan soğutma teknolojileri profesyoneli Cooler Master dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni soğutucusunu duyurdu. NotePal D1 adı verilen yeni soğutucu 12" ve 15" boyutundaki dizüstü bilgisayarlar ile kullanılabiliyor. 300 x 130 x 32mm boyutunda ve 440 gram ağırlığında olan yeni soğutucu 70mm'lik fan ile destekleniyor ve bu fan 2000rpm dönüş hızında 25.1CFM hava üfleyebilirken 21db'lik gürültü yaratıyor. 45nm üretim teknolojisi ile hazırlanan işlemcilerin kullanılmaya başlanması ile birlikte dizüstü bilgisayarlarda ısı sorununa yönelik kazanımlar elde edilmiş olsa da dizüstü bilgisayarınızı sürekli kullanıyor ve ısı sorunundan dert yanıyorsunuz mobil soğutma çözümlerini de dikkate alabilirsiniz.