Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master'dan yeni dizüstü soğutucusu; NotePal D1

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
13,2b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hazırladığı soğutucular ile sektörün önde gelen oyuncularından biri olan soğutma teknolojileri profesyoneli Cooler Master dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni soğutucusunu duyurdu. NotePal D1 adı verilen yeni soğutucu 12" ve 15" boyutundaki dizüstü bilgisayarlar ile kullanılabiliyor. 300 x 130 x 32mm boyutunda ve 440 gram ağırlığında olan yeni soğutucu 70mm'lik fan ile destekleniyor ve bu fan 2000rpm dönüş hızında 25.1CFM hava üfleyebilirken 21db'lik gürültü yaratıyor. 45nm üretim teknolojisi ile hazırlanan işlemcilerin kullanılmaya başlanması ile birlikte dizüstü bilgisayarlarda ısı sorununa yönelik kazanımlar elde edilmiş olsa da dizüstü bilgisayarınızı sürekli kullanıyor ve ısı sorunundan dert yanıyorsunuz mobil soğutma çözümlerini de dikkate alabilirsiniz.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IhtiyarDelikanli 11 yıl
gerçekten etkili oluyormu bu laptop soğutucuları merak ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apocan866 11 yıl
cok basit duruyor ama yaptıklarına göre vardır bi bildikleri galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13171 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
cooler master, laptop
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Devil May Cry 4 inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim