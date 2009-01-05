Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu; Hyper N620

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Kasa, güç kaynağı ve soğutucu modelleriyle komponent üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden biri olan Cooler Master ürün gamına yeni bir işlemci soğutucusu daha ekliyor. Firmanın Hyper N620 isimli yeni işlemci soğutucu çift fanlı bir tasarıma sahip. Bakır tabanlı yüzeye, yine Bakır tabanlı 6 adet ısı aktarım borusuna sahip olan Hyper N620 çok sayıda Alüminyum yaprakla donatılmış.

Cooler Master Hyper N620 üzerinde 120mm'lik çift fana yer verilmiş. Mavi LED'li fanların 800-2000 devir/dakika hızlarında çalıştığı ve çalışma hızına göre 16-28dbA'lık gürültü yarattıkları belirtiliyor. 83.6CFM'lik hava üfleme performansı sunan soğutucu Intel tarafında LGA 1366 ve LGA 775, AMD cephesinde ise Soket 754, 939, 940, AM2 ve AM2+ formundaki işlemciler ile kullanılabilecek.

Cooler Master'ın Hyper N620 isimli yeni soğutucusunun yaklaşık 40 Avro'luk yurt dışı etiket fiyatına sahip olması bekleniyor.

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