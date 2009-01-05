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Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu; Hyper N620

10 yıl
22,3b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu; Hyper N620
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Kasa, güç kaynağı ve soğutucu modelleriyle komponent üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden biri olan Cooler Master ürün gamına yeni bir işlemci soğutucusu daha ekliyor. Firmanın Hyper N620 isimli yeni işlemci soğutucu çift fanlı bir tasarıma sahip. Bakır tabanlı yüzeye, yine Bakır tabanlı 6 adet ısı aktarım borusuna sahip olan Hyper N620 çok sayıda Alüminyum yaprakla donatılmış.

Cooler Master Hyper N620 üzerinde 120mm'lik çift fana yer verilmiş. Mavi LED'li fanların 800-2000 devir/dakika hızlarında çalıştığı ve çalışma hızına göre 16-28dbA'lık gürültü yarattıkları belirtiliyor. 83.6CFM'lik hava üfleme performansı sunan soğutucu Intel tarafında LGA 1366 ve LGA 775, AMD cephesinde ise Soket 754, 939, 940, AM2 ve AM2+ formundaki işlemciler ile kullanılabilecek.

Cooler Master'ın Hyper N620 isimli yeni soğutucusunun yaklaşık 40 Avro'luk yurt dışı etiket fiyatına sahip olması bekleniyor.

Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu; Hyper N620
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Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu; Hyper N620
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
silikonla tuttursalardı mutlaka daha az ses çıkarırdı fanlar. coolermaster'in kaliteli bi cpu soğutucusu ürettiğini hatrlamıyorum. fakat kasaları çok iyi.
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krkmz1666 10 yıl
ne dir bu fan merakı
psu ve işlemci fanı var ekran kartı 1 de psu dan fandan fazla ses geliyor nedense anlamış deilim
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01Mrt 10 yıl
evet bende 2 fanın ses yapacağını düşünüyorum, ama fan yaparakları küçük olduğundan belki beklenenin altında ses üretiyordur...
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Victiz 10 yıl
gerçekten 40€ civarında ise F/P olur kanımca..
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gurkan113 10 yıl
çift fan olması çok mantıklı ben bunu önceden düşünmüştüm:D. fanlar daha düşük devirlerle hava sürkülasyonu sağlayabilir.yanlış yazmadım di mi ??:D:D
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SMTRSLN 10 yıl
fotodaki pc nin fanları da dehşet zaten , bu ne bee bu kadar hava soğutma cebe zarar :D elektrik çok pahalı
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K0rkunc 10 yıl
niye buakdar fan düşkünü oldular anlamıyorum ses yapar bu alet 2 fan :S
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max975 10 yıl
fiyatı iyiymiş
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