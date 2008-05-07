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Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu; Hyper Z600

11 yıl
14,7b
1
27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Firmanın Hyper Z600 adını verdiği yeni soğutucusu özellikle pasif yapısı ile dikkat çekiyor. X tasarım anlayışını esas alan yeni soğutucu 6mm kalınlığında Bakır tabanlı 6 adet ısı aktarım borusu ile desteklenmiş durumda. 127.28 x 127.28 x 160mm boyutlarında ve 1045 gram ağırlığında olduğu ifade edilen yeni soğutucunun ısıl güç tasarımı 89 watt'a kadar olan işlemcileri pasif olarak rahatlıkla soğutabildiği ifade ediliyor. Intel'in LGA775, AMD'nin ise soket 940/AM2/AM2+ formundaki işlemcileriyle kullanılabilir olan Cooler Master Hyper Z600 ayrıca 120mm'lik iki adet ekstra fan ile de kullanılabiliyor. Kısa süre içerisinde kullanıma sunulması beklenen ürünün fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.
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gun 11 yıl
Uzun zamandir gordugum en iyi Coolermaster sogutucusu. Buyuk ağır ve geniş aralıklı yaprakları olması düşük devirli fanlar için çok iyi. Ama gelecek kanımca hala işlemci yüzeyine direkt temas eden ısı borulu soğutucularda. Örnek xigmatek , ocz ve ice age gibi modeller.
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Gopc@ 11 yıl
o sayfadaki overclockersclub.com/... bu soğutucu ne yapmış öyle yaw :D bizimki 32 derece bu 21 derece :D
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zalman_2 11 yıl
abi bu agırlık altınta işlemci ezilmesin bya agırmıs yani

heber için tesekkurler FX.57
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toz-koparan 11 yıl
zerotherm nirvana fansız idle 41 derece..loadda en düşük fan hızında 46...

edit: kendi sistemimde cod4 1680 çöz. high ayarlarda 5 saatlik oyunda alınan değerdir.
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V1ncent 11 yıl
en azından özgün bi tasarım
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menem 11 yıl
güzel tasarım. ve üzerine de ekstra fan takılması artısı
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