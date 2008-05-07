Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu; Hyper Z600

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Cooler Master yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Firmanın Hyper Z600 adını verdiği yeni soğutucusu özellikle pasif yapısı ile dikkat çekiyor. X tasarım anlayışını esas alan yeni soğutucu 6mm kalınlığında Bakır tabanlı 6 adet ısı aktarım borusu ile desteklenmiş durumda. 127.28 x 127.28 x 160mm boyutlarında ve 1045 gram ağırlığında olduğu ifade edilen yeni soğutucunun ısıl güç tasarımı 89 watt'a kadar olan işlemcileri pasif olarak rahatlıkla soğutabildiği ifade ediliyor. Intel'in LGA775, AMD'nin ise soket 940/AM2/AM2+ formundaki işlemcileriyle kullanılabilir olan Cooler Master Hyper Z600 ayrıca 120mm'lik iki adet ekstra fan ile de kullanılabiliyor. Kısa süre içerisinde kullanıma sunulması beklenen ürünün fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.