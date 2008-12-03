Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu; Hyper Z600 Black

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Komponent üreticisi Cooler Master yeni işlemci soğutucusu üzerindeki örtüyü kaldırdı. Firmanın Hyper Z600 'Black' yeni soğutucusu adından da anlaşılabileceğe üzere Siyah renkli tasarımıyla dikkat çekiyor. 127.28 x 127.28 x 160 mm boyutlarındaki soğutucu, Bakır yüzey, Alüminyum yapraklar ve yüksek performans için 6 adet Bakır tabanlı ısı aktarım borusuyla donatılmış durumda.

Kaslı bir görünüme sahip olan soğutucu üzerinde 800 ve 2200 devir/dakika aralığında çalışan 120mm'lik çift fan bulunuyor. Intel'in LGA775 ve AMD'nin Soket 940/AM2/AM2+ formundaki işlemcilerle uyumlu olan soğutucunun güncelleme ile Nehalem desteği sunabileceği de belirtiliyor. Şu an için Siyah renkli yeni Cosmos kasasıyla paket olarak sunulacağı belirtilen Hyper Z600 'Black' ayrı olarak ta kullanıma sunulabilir.

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