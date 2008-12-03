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Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu; Hyper Z600 Black

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
11,7b
1
22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu; Hyper Z600 Black
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Komponent üreticisi Cooler Master yeni işlemci soğutucusu üzerindeki örtüyü kaldırdı. Firmanın Hyper Z600 'Black' yeni soğutucusu adından da anlaşılabileceğe üzere Siyah renkli tasarımıyla dikkat çekiyor. 127.28 x 127.28 x 160 mm boyutlarındaki soğutucu, Bakır yüzey, Alüminyum yapraklar ve yüksek performans için 6 adet Bakır tabanlı ısı aktarım borusuyla donatılmış durumda.

Kaslı bir görünüme sahip olan soğutucu üzerinde 800 ve 2200 devir/dakika aralığında çalışan 120mm'lik çift fan bulunuyor. Intel'in LGA775 ve AMD'nin Soket 940/AM2/AM2+ formundaki işlemcilerle uyumlu olan soğutucunun güncelleme ile Nehalem desteği sunabileceği de belirtiliyor. Şu an için Siyah renkli yeni Cosmos kasasıyla paket olarak sunulacağı belirtilen Hyper Z600 'Black' ayrı olarak ta kullanıma sunulabilir.

Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu; Hyper Z600 Black
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DavutGENC 10 yıl
Çok Salam Bişeye Benziyor Ama Overlock yaparken yetersiz kalarbilir.
bence bir test yapılsa ve denense güzel bir çalışma olabilir.
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corhi 10 yıl
Görüntü bakımından 10 üzerinden 10..
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
intelin yeni LGA1366 uyumu yok hayatta almam. Cosmos S kullanıcısıyım.
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yc#1 11 yıl
Göze hoş geliyor. Acaba soğutma performansı nasıl ?
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darkmet86 11 yıl
Görüntü çok güzel ama işlev nasıldır acaba???
galiba 4 fan takılabiliyor...
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Wilson Fisk 11 yıl
Orjinalden alıntı: yc#1

Göze hoş geliyor. Acaba soğutma performansı nasıl ?


siyah olmayani..

xcpus.com/...

bir test daha var passive heat sink test demis ama fan kullanmislar."this review the Coolermaster Hyper Z600 will be paired with a 120mm Mechatronics G1225S12B fan. "

Core-Contact Freezer varken diyeyim kisaca..

frostytech.com/...

frostytech.com/...
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Chris Brown 11 yıl
azcık büyük gibi mi ?
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